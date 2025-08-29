Dienste

MediathekView 14.2: Viele Verbesserungen und neue Sender

Autor-Bild
Von
|
Tv Fernbedienung Fernseher Power

MediathekView hat die Version 14.2 veröffentlicht und mehrere Neuerungen integriert. Das Update umfasst Verbesserungen in der Suchfunktion, im Dark-Mode sowie die Aufnahme zusätzlicher Fernsehsender.

MediathekView ist ein kostenloses Open-Source-Programm, mit dem Nutzer Inhalte aus den Mediatheken deutschsprachiger TV-Sender suchen, ansehen und herunterladen können. In der neuen Version gibt es viele Verbesserungen.

Die Entwickler geben an, dass die Suche durch den Einsatz von Lucene Native Access beschleunigt wurde. Damit die Optimierungen greifen, sind bestimmte Startparameter notwendig, die in den offiziellen Paketen bereits voreingestellt sind. Ziel sei es, die Verarbeitung bei Suchanfragen spürbar zu verkürzen.

Auch die Unterstützung des Dark-Modes wurde erweitert. Der Einstellungs-Dialog und der Filter-Dialog sind nun vollständig angepasst, ebenso mehrere Textfelder in wichtigen Eingabemasken. Unter macOS wurden zudem Fehler beim Wechsel zwischen hellem und dunklem Modus korrigiert.

Screen: Mediathekview

Neue Sender und zusätzliche Funktionen

Nach Angaben des Projekts sind mit dem Update die Sender ONE, ARD-alpha und tagesschau24 hinzugekommen. Diese müssen jedoch nach der Installation manuell in den Einstellungen aktiviert werden. Zusätzlich gibt es Optimierungen in der Filmliste, bei der Merkliste und im Umgang mit Untertiteln.

Weitere Änderungen im Überblick

  • Duplikate in der Filmliste werden automatisch erkannt und farblich markiert
  • Merkliste unterstützt jetzt Mehrfachauswahl und hat eine neue Toolbar im Tab „Filme“
  • Untertitel lassen sich einfacher zuordnen und mit Sprachangabe versehen
  • Neue Funktionen zur Duplikaterkennung ermöglichen Filterung und senderbasierte Übersicht

Die Liste der Änderungen ist kleinteilig, was zeigt, dass es sich um ein Feinschliff-Update handelt. Für jemanden, der MediathekView regelmäßig nutzt, könnten aber gerade diese kleineren Verbesserungen den größten Unterschied machen.

Ich persönlich nutze ausschließlich MediathekViewWeb und bin damit mehr als zufrieden. Für meine Zwecke ist das ein hervorragendes Tool, welches übrigens dieser Tage ebenfalls ein umfangreiches, vor allem optisches Update erhalten hat.

Waipu Tv

waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig

Waipu.tv bietet ab sofort ein Jahrespaket bestehend aus 4K Stick, Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung zu einem Sonderpreis…

20. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Software / MediathekView 14.2: Viele Verbesserungen und neue Sender
Weitere Neuigkeiten
Kommentar: LEGO DC Arkham Asylum (76300) wird nicht nur Schurken abschrecken
in Kommentar
Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update