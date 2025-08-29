MediathekView 14.2: Viele Verbesserungen und neue Sender

MediathekView hat die Version 14.2 veröffentlicht und mehrere Neuerungen integriert. Das Update umfasst Verbesserungen in der Suchfunktion, im Dark-Mode sowie die Aufnahme zusätzlicher Fernsehsender.

MediathekView ist ein kostenloses Open-Source-Programm, mit dem Nutzer Inhalte aus den Mediatheken deutschsprachiger TV-Sender suchen, ansehen und herunterladen können. In der neuen Version gibt es viele Verbesserungen.

Die Entwickler geben an, dass die Suche durch den Einsatz von Lucene Native Access beschleunigt wurde. Damit die Optimierungen greifen, sind bestimmte Startparameter notwendig, die in den offiziellen Paketen bereits voreingestellt sind. Ziel sei es, die Verarbeitung bei Suchanfragen spürbar zu verkürzen.

Auch die Unterstützung des Dark-Modes wurde erweitert. Der Einstellungs-Dialog und der Filter-Dialog sind nun vollständig angepasst, ebenso mehrere Textfelder in wichtigen Eingabemasken. Unter macOS wurden zudem Fehler beim Wechsel zwischen hellem und dunklem Modus korrigiert.

Neue Sender und zusätzliche Funktionen

Nach Angaben des Projekts sind mit dem Update die Sender ONE, ARD-alpha und tagesschau24 hinzugekommen. Diese müssen jedoch nach der Installation manuell in den Einstellungen aktiviert werden. Zusätzlich gibt es Optimierungen in der Filmliste, bei der Merkliste und im Umgang mit Untertiteln.

Weitere Änderungen im Überblick

Duplikate in der Filmliste werden automatisch erkannt und farblich markiert

Merkliste unterstützt jetzt Mehrfachauswahl und hat eine neue Toolbar im Tab „Filme“

Untertitel lassen sich einfacher zuordnen und mit Sprachangabe versehen

Neue Funktionen zur Duplikaterkennung ermöglichen Filterung und senderbasierte Übersicht

Die Liste der Änderungen ist kleinteilig, was zeigt, dass es sich um ein Feinschliff-Update handelt. Für jemanden, der MediathekView regelmäßig nutzt, könnten aber gerade diese kleineren Verbesserungen den größten Unterschied machen.

Ich persönlich nutze ausschließlich MediathekViewWeb und bin damit mehr als zufrieden. Für meine Zwecke ist das ein hervorragendes Tool, welches übrigens dieser Tage ebenfalls ein umfangreiches, vor allem optisches Update erhalten hat.