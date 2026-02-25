Mehr Daten fürs Ausland: LEBARA stockt Travel-Boost-Pakete auf

Der Mobilfunkanbieter LEBARA erweitert sein Travel-Boost-Portfolio und erhöht in wichtigen Reiseländern das Datenvolumen.

LEBARA startet am 25. Februar 2026 ein überarbeitetes internationales Roaming-Angebot. Die Travel Boosts sind als Zubuchoption für Kunden mit physischer SIM oder eSIM verfügbar. Im Fokus stehen laut Unternehmensangaben mehr Daten in stark nachgefragten Ländern, neu geordnete Ländergruppen sowie klarere Paketnamen.

Mehr Daten und neue Länder im LEBARA Travel-Boost-Portfolio

In Ländergruppe 1 erhalten Kunden künftig 20 GB für 19,99 Euro statt bisher 15 GB bei einer Laufzeit von vier Wochen. Enthalten sind 100 Minuten für Gespräche im Reiseland, nach Deutschland und für ankommende Anrufe sowie 100 SMS. Neu in dieser Gruppe sind unter anderem Mexiko und Thailand, sodass sie nun 46 Länder umfasst.

Ländergruppen im Überblick

Gruppe 1: 46 Länder inklusive EU

Gruppe 2: 76 Länder

Gruppe 3: 110 Länder

Alle Details im PDF

Für Kurzreisen bietet LEBARA 7-Tage-Pakete ab 4,99 Euro in den Gruppen 1 und 2 an. Die größeren Pakete zu 9,99 Euro und 19,99 Euro gelten jeweils 28 Tage. Nach meinem Eindruck reagiert LEBARA damit gezielt auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Roaming-Optionen mit klarer Struktur.

