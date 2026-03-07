Tarife

Mehr Daten ohne Aufpreis: AY YILDIZ erhöht Volumen und Treuebonus

Von
Bild: KI-generiert

Der Mobilfunkanbieter AY YILDIZ hat in dieser Woche dauerhaft das Datenvolumen in vielen Prepaid-Tarifen erhöht.

Nach Unternehmensangaben werden zudem die Treueboni ausgeweitet. Ab der ersten Verlängerung einer gebuchten Option wird automatisch zusätzliches Datenvolumen gewährt, das bei jeder weiteren Verlängerung erneut greift, solange die Option aktiv bleibt.

Mehr Daten und höherer Treuebonus in Smart- und Internet-Optionen

Betroffen sind alle Smart Optionen, Internet-Flat-Optionen, das 3-Monats-Paket sowie der Datentarif aysurf. Die Preise bleiben laut Anbieter unverändert.

Ausgewählte Anpassungen im Überblick:

  • Internet Flat M+: 25 GB für 12,49 Euro plus 15 GB Treuebonus
  • Smart L+: 60 GB und 100 Freiminuten für 22,49 Euro
  • 3-Monats-Paket: 45 GB für 24,99 Euro
  • aysurf 150: 150 GB für 29,99 Euro plus 50 GB Bonus

Nach Angaben des Unternehmens reagiert AY YILDIZ damit auf den steigenden Bedarf an mobilem Datenvolumen, insbesondere innerhalb der deutsch-türkischen Community.

Zu den Prepaid-Tarifen von AY YILDIZ →

In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

