Mehr kaufen, weniger liefern: Amazons neuer Ansatz

Amazon bietet Prime-Kunden nach einer Bestellung die Möglichkeit, weitere Artikel für denselben Liefertag zu kaufen.

Die Funktion ist mir kürzlich in der Amazon-App aufgefallen. Direkt nach dem Bestellabschluss erscheint ein Hinweis, dass sich innerhalb eines bestimmten Zeitfensters weitere Produkte zur anstehenden Lieferung hinzufügen lassen. In meinem Fall war die Zustellung für den nächsten Tag vorgesehen.

Interessant ist die Umsetzung: Amazon zeigt einen Countdown und führt Nutzer anschließend zu einer eigenen Einkaufsansicht mit Kategorien und Produktempfehlungen. Dort lassen sich zusätzliche Artikel gezielt für den bereits vorgesehenen Liefertag bestellen.

Amazon Prime: Zusätzliche Bestellungen und Nachhaltigkeit

Ob Amazon diese Funktion gerade breiter ausrollt, testet oder bereits länger anbietet, ist unklar. Neu ist sie zumindest für mich. Einen ähnlichen Ansatz kenne ich bislang von Temu.

Aus Unternehmenssicht dürfte die Funktion gleich mehrere Zwecke erfüllen. Sie schafft zusätzliche Kaufanreize unmittelbar nach einem abgeschlossenen Einkauf und könnte gleichzeitig helfen, Lieferungen effizienter zu bündeln. Ob dadurch tatsächlich weniger Zustellfahrten entstehen, lässt sich aus der Anzeige allein allerdings nicht ableiten.

Passend dazu ist mir unter „Meine Bestellungen“ eine weitere Ansicht aufgefallen. Amazon zeigt dort eine persönliche Übersicht über sogenannte Nachhaltigkeitsoptionen der vergangenen zwölf Monate.

Die Übersicht unterscheidet unter anderem:

Eingesparte Lieferfahrten durch entsprechende Zustelloptionen

Gekaufte Produkte mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Artikel, die in ihrer Produktverpackung versendet werden

In meinem Fall weist Amazon insgesamt 153 Nachhaltigkeitsoptionen aus, darunter 110 rechnerisch eingesparte Lieferfahrten und 34 Produkte mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die eingesparten Fahrten ermittelt Amazon durch einen Vergleich der tatsächlichen Zustellungen mit einer durchschnittlichen Standardzustellung.

Die Kombination wirkt auf den ersten Blick durchaus sinnvoll. Allerdings sollte man nicht übersehen, dass Amazon hier vor allem zusätzliche Kaufanreize schafft. Wer direkt nach einer Bestellung weitere Produkte angeboten bekommt, kauft möglicherweise Dinge, die ursprünglich gar nicht geplant waren.

Die parallel präsentierte Nachhaltigkeitsbilanz vermittelt dabei ein gutes Gefühl. Ob unter dem Strich tatsächlich die Umwelt profitiert oder vor allem Amazons Umsatz, ist eine andere Frage.

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