Mehr Reichweite, mehr Modelle: Elektroautos werden jetzt massentauglich – sagen die Hersteller

Herstellerbefragungen sehen laut aktuellen Prognosen ein deutliches Wachstum der Elektromobilität in Deutschland bis 2030.

Die NOW GmbH hat im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr Gespräche mit internationalen Pkw-Herstellern geführt, um Markt- und Technologieentwicklungen bei E-Pkw zu analysieren. Die Ergebnisse fließen in die Planung der Ladeinfrastruktur ein und sollen eine bedarfsgerechte Entwicklung unterstützen.

Die sogenannten „Cleanroom-Gespräche“ fanden bereits im Sommer 2025 statt und wurden zum dritten Mal durchgeführt. Beteiligt waren Hersteller, die einen Großteil des deutschen Pkw-Marktes abdecken. Neben Datenabfragen wurden auch strategische und technische Entwicklungen diskutiert.

Prognosen und Techniktrends der Elektromobilität bis 2030

Für 2030 werden demnach rund 8 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge und 2,4 Millionen Plug-in-Hybride im Bestand erwartet. Der Elektroanteil am Neuwagenmarkt könnte laut Prognose etwa 70 Prozent erreichen, wobei der Absatz von BEV jährlich deutlich wachsen soll.

Wichtige Entwicklungen im Überblick:

Mehr Modelle bei batterieelektrischen Fahrzeugen

Steigende Batteriekapazitäten und Reichweiten

Zunehmende Verbreitung von Schnellladen

Einführung bidirektionaler Ladelösungen

Zusätzlich zeigt die Befragung, dass Hersteller die Elektrifizierung strategisch priorisieren und langfristig von einem Massenmarkt ausgehen. Auch nach 2030 werden weiter steigende Neuzulassungen erwartet.

Info Über die Publikation Die NOW GmbH hat zwischen Juli und September 2025 im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr Erhebungen mit deutschen und internationalen Pkw-Herstellern (OEMs) durchgeführt. Diese erfolgten kartellrechtskonform und umfassten persönliche Gespräche sowie eine strukturierte Datenabfrage zu Absatzprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2030. Sie dient der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur als Grundlage für deren Bedarfsprognosen und wurde nach 2020 und 2022/23 nun zum dritten Mal durchgeführt. Sämtliche Ergebnisse der Erhebung können online abgerufen werden (PDF).

Ich halte die Prognosen für plausibel, sehe aber durchaus Unsicherheiten bei Infrastruktur und politischem Rahmen, die den tatsächlichen Verlauf beeinflussen können. Die Ampel-Regierung hatte sich im Jahr 2021 das Ziel gesetzt, dass im Jahr 2030 15 Millionen Elektroautos in Deutschland auf den Straßen sein sollen. Davon sind auch die aktuellen positiven Prognosen weit entfernt.