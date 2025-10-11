Gesellschaft

Mehrheit befürwortet KI-Einsatz in der Verwaltung

Autor-Bild
Von
|
Computer Notebook Arbeit
Bild: unsplash

Eine neue Umfrage zeigt, dass sich die Mehrheit der Deutschen den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung wünscht. Besonders bei der Bearbeitung von Anträgen sehen viele Bürger Potenzial für Automatisierung und Entlastung.

Laut den heute veröffentlichten Ergebnissen einer repräsentativen Befragung im Rahmen der Smart Country Convention in Berlin wünschen sich 65 Prozent der Befragten, dass Behörden beim Einsatz von KI eine Vorreiterrolle einnehmen.

Sieben Prozent möchten, dass eine KI Anträge eigenständig prüft und entscheidet, 17 Prozent wünschen sich eine Kombination aus KI-Prüfung und menschlicher Entscheidung. 39 Prozent befürworten, dass Menschen weiterhin prüfen und entscheiden, die Ergebnisse aber von einer KI kontrolliert werden. Nur 31 Prozent lehnen jede Form von KI-Unterstützung bei Verwaltungsverfahren ab.

KI als Chance für effizientere Verwaltung

Nach Angaben der Veranstalter glauben 44 Prozent der Befragten, dass viele Tätigkeiten in Ämtern durch KI übernommen werden könnten. 35 Prozent sehen darin eine Möglichkeit, den Personalmangel in Behörden zu mildern.

Rund 43 Prozent würden lieber mit einem KI-Assistenten als mit einem Menschen sprechen, wenn dadurch Wartezeiten und Öffnungszeiten entfallen. Etwa 20 Prozent nutzen bereits selbst KI-Tools für den Kontakt mit Behörden, etwa zur Formulierung von Schreiben oder beim Ausfüllen von Formularen.

Ich finde, die Zahlen zeigen ziemlich deutlich, dass die Deutschen inzwischen offener mit dem Thema KI umgehen, vor allem, wenn sie sich davon weniger Bürokratie versprechen. Trotzdem bleibt spannend, ob Behörden wirklich so schnell umsetzen, wie es sich viele wünschen. Ich habe da Zweifel.

Dl Glasfaser Netzausbau

Telekom baut aus: Über 218.000 neue Glasfaseranschlüsse

Auch während der Sommermonate setzte die Telekom den Ausbau ihres Glasfasernetzes fort. Im August entstanden mehr als 218.000 neue Glasfaseranschlüsse…

6. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gesellschaft / Mehrheit befürwortet KI-Einsatz in der Verwaltung
Weitere Neuigkeiten
Fahren Fahrer Auto
KBA erweitert Statistikportal um interaktive Führerschein-Daten
in Dienste
Tchibo Mobil Logo
Tchibo Mobil: 50-GB-Tarif für 9,99 Euro verfügbar
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla hinterlässt eine große Lücke in Deutschland
in Mobilität
Mobiflip Header Logo
In eigener Sache: mobiFlip Newsticker verbessert
in Internes
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „KultKrimi“ und „Telenovela ZDF“
in News
Playstation Header Ps5 Pro
PS6 kommt „definitiv“ 2027: Sony hat ein Datum für die PlayStation 6
in Gaming
Der neue Nissan Ariya kommt 2026 mit Android und Google
in Mobilität
Samsung Galaxy S23 Hand
Samsung Galaxy S26 Pro hat einen schlechteren Chip
in Smartphones
Apple Event September 2021 Header
Apple Health+ als neues Abo für 2026 geplant
in Dienste
„Der Insta-Mord“: Prime Video bringt neue True-Crime-Doku
in Unterhaltung