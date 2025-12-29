Mein Auto des Jahres 2025: Kia EV6

Ich bin in diesem Jahr wieder viele Autos gefahren und habe fast alle zwei Wochen den Wechsel gemacht. Ein Auto hat mich zum Jahreswechsel begleitet, dann im Sommer und jetzt zum Ende des Jahres. Was auch daran liegt, dass es durchaus ein Kandidat für mein eigenes Auto werden könnte. Die Rede ist vom Kia EV6.

Gute Plattform, schöne Optik nach dem Facelift, ein tolles Performance-Autos als GT, ordentlich Platz für die kleine Familie, die in wenigen Wochen wächst, Kia hat beim EV6 sehr viel richtig gemacht. Ich habe es erst vor wenigen Tagen ausführlich beim Kia EV6 GT aufgeschrieben, das Auto landet auf meiner Liste der Kandidaten.

Ein anderes Highlight war die Woche mit dem Porsche 911 GTS, was vielleicht auch ein bisschen ein kleiner Traum von mir als Zweitauto wäre. Aber ich habe nach dem 911er auch gelernt, dass ich im Alltag definitiv keinen Verbrenner mehr möchte, die Zukunft ist elektrisch bei mir und ein Verbrenner wäre maximal ein „Spaßauto“.

Eigentlich hätte ich übrigens Anfang des Jahres gedacht, dass es der Skoda Elroq auch in die Liste oder nach ganz oben schaffen wird, aber Skoda fand (vermute ich) meine Beiträge zu kritisch und versorgt uns daher nicht mehr mit Autos. Wobei das am Ende auch nur 0815-MEB-Technik ist und da startet ja schon sehr bald MEB+.

2025 war nicht das allerbeste Jahr für Elektroautos in meinen Augen, man merkt, dass ab 2026 viel passiert und wir eine neue Generation mit vielen ganz neuen Plattformen sehen. Einige starten schon jetzt, wie Mercedes, aber BMW, Volvo, VW, Stellantis, die bringen alle erst ab 2026 ihre neuen Modelle mit der neuen Technik.

Eine kleine Überraschung war für mich in diesem Jahr übrigens Genesis, die jetzt mehr Druck machen und mich positiv überrascht haben. Audi oder Mercedes haben bei Premium stark abgebaut (wollen wieder aufholen) und da war ich doch sehr überrascht, dass die Hyundai Motor Group bei Genesis weiter ablieferte.