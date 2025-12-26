Mein Smartphone des Jahres 2025: Samsung Galaxy Z Fold 7

Wir nähern uns dem Ende meiner Bestenliste für 2025 und natürlich darf auch das beste Smartphone des Jahres nicht fehlen. Ich nutze zwar ein Apple iPhone 17 Pro als Daily Driver, aber das Samsung Galaxy Z Fold 7 war mein eigentliches Highlight.

Das neue iPhone ist am Ende der technische Stand von 2022 oder 2023, den sich Apple für 2025 aufgehoben und den Tim Cook mit einer Häppchen-Taktik verteilt hat. Gutes Smartphone, keine Frage, aber für mich eben keine echte Besonderheit.

Diese lieferte Samsung bei der Fold-Reihe in den letzten Jahren auch nicht, hat dann aber in diesem Jahr auf einmal abgeliefert. Das Samsung Galaxy Z Fold 7 hat mich, nach vielen Jahren und der damals ersten Generation, wieder abgeholt und für faltbare Smartphones begeistert. Vor allem, da es so angenehm dünn wurde.

2026 wird ein großes Jahr (verhältnismäßig, es bleibt ein kleiner Markt) für die faltbaren Smartphones, weil vor allem Apple einsteiget. Doch für mich ist Samsung der Platzhirsch und daher bin ich sehr auf das Battle im nächsten Jahr gespannt.

Und ja, Smartphones sind und bleiben wichtig, davon bin ich noch überzeugt, aber sie haben ihren Peak erreicht und sind „langweilig“. Daher gibt es hier auch kaum noch Testberichte dazu, es tut sich einfach nicht mehr viel. Wen interessieren noch 200 Nits mehr beim Display? Oder ein Hauch mehr Schärfe bei den Kameras?

Smartphones sind und bleiben noch eine ganze Weile die „Basis“, aber in der Welt der Technik gibt es so viel spannendere Bereiche für mich. Ich habe kurz überlegt, ob ich diese Kategorie dieses Jahr weglasse, aber das neue Fold hat es verdient.