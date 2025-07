Mein Tipp der Woche: Avatar – Die Legende von Korra

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Die Legende von Korra

Vor ein paar Wochen war hier „Avatar – Der Herr der Elemente“ mein Tipp der Woche, denn wir haben diesen Klassiker endlich mal nachgeholt. Von euch kam in dieser Ausgabe ein Tipp an mich, denn es gibt bereits eine weitere Avatar-Serie.

Diese nennt sich „Die Legende von Korra“ und besteht aus zwei Staffeln, die vier „Bücher“ und somit vier zusammenhängende Geschichten (es sind eher vier kurze Staffeln) erzählen. Ähnliche Geschichte, aber jetzt eben mit einem Wasser-Avatar.

Korra kann nicht mit Aang mithalten, ist aber nicht schlecht und hat ein paar gute Folgen. Ich würde die Serie vor allem denen empfehlen, die Avatar mochten und ein bisschen mehr davon sehen wollen, damit anfangen würde ich nicht unbedingt.

Das ist übrigens nicht das Ende von Avatar, denn Nickelodeon hat „Avatar: Seven Havens“ (Sieben Häfen) in Auftrag gegeben, hier wird die Geschichte von einem Erdbändiger als Avatar erzählt. Es ist aber noch unklar, wann diese Serie startet.

Wo kann man „Die Legende von Korra“ in Deutschland streamen? Wir haben es bei WOW geschaut, wo es beide Staffeln auf Deutsch gibt. Die Serie müsste außerdem auch bei Paramount+ verfügbar sein, aber da haben wir aktuell kein aktives Abo.

