Mein Tipp der Woche: Sonos Arc Ultra

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Sonso Arc Ultra

Seit bald einem halben Jahr begleitet mich hier die Sonos Arc Ultra im Büro und in den letzten Tagen habe ich (dazu bald mehr) ein paar Dinge geändert und ein paar Dinge getestet. Und dabei habe ich gemerkt, wie gut diese Soundbar wirklich ist.

Ich will hier gar nicht erneut auf die Details eingehen, dazu gab es damals meinen Test im Blog, ich will an dieser Stelle einfach nur sagen, dass die neue Technik von Mayht hier wirklich einen Unterschied macht. Wir haben auch eine normale Arc in einem Raum und optisch sind sie sich zwar ähnlich, aber der Sound ist viel besser.

Die Sonos Arc Ultra bleibt mit fast 1.000 Euro eine sehr teure Soundbar, aber wenn ich in dieser Preisklasse unterwegs wäre, es wäre meine erste Wahl. Ja, ich kenne die App-Debatte und ich stimme zu, da ist noch Arbeit vor Sonos. Es hat sich seit dem Fiasko viel getan, aber Sonos ist bei diesem Thema noch nicht über den Berg.

Doch die Hardware der Sonos Arc Ultra macht mir auch nach vielen Monaten sehr viel Spaß. Ich nutze sie übrigens ohne Rear-Speaker, da mir der Sound im Büro mit ca. 20 qm ausreicht, sie wird jedoch von einem Sonos Sub 4 für den Bass begleitet.

Außerdem gefällt mir auch das Zusammenspiel mit dem Sonos Ace, ich wechsle mehrmals die Woche zwischen Soundbar und Kopfhörer, das funktioniert perfekt.

Es ist schade, dass Sonos letztes Jahr eines der für mich bisher besten Produkte der Marke und gleichzeitig eines der schlechtesten Software-Updates alles Zeiten auf den Markt gebracht hat. Bei der Soundbar ist das zum Glück (für mich) nicht ganz so relevant, aber ist ein Thema, was bis heute ein Kritikpunkt bei Sonos ist.

Bei Sonos wird derzeit viel umgebaut, das hier ist heute also eine Empfehlung mit Einschränkung. Ich weiß nicht, wie sich das bei Sonos in diesem Jahr entwickelt.

