Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Das nächste Zelda-Spiel

Heute geht es mal um ein Video, welches ich beim Stöbern über die Feiertage bei YouTube geschaut habe. Es stammt von Zeltik, den sicher einige kennen, vor allem Zelda-Fans dürfte dieser Kanal (der größte Zelda-Kanal?) durchaus ein Begriff sein.

In einem noch recht aktuellen Video diskutiert dieser, was er sich vom nächsten Zelda-Spiel wünschen würde und als ich mir das Video angeschaut habe, habe ich bemerkt, wie ich so gut wie jeden Punkt intern abgenickt habe und hier zustimme.

Breath of the Wild war ein Meisterwerk, keine Frage, aber es hatte für mich schon eine Schwäche, die Story. Tears of the Kingdom beseitigte diese Schwäche nicht und wirkte teilweise repetitiv, für mich fühlte es sich oft wie ein zu langes DLC an.

Man kannte die Welt, man kannte das Gameplay, man kannte Hyrule und die Zonai-Technik war eine innovative Ergänzung, fühlte sich aber oft wie ein unfairer Hack an. Ich „erlebte“ Hyrule oft nicht mehr richtig, da man viel zu leicht reisen konnte.

Richtige Dungeons bekamen wir auch nicht, die Story packte einen gar nicht, auch wenn der Wendepunkt keine schlechte Idee war, die einzelnen Parts davor wirkten wie c&p-Geschichten, die mich ehrlich gesagt überhaupt nicht emotional abholten.

Die große Open World bleibt, das haben die Entwickler betont, damit muss man also leben. Grundsätzlich auch okay, ich mag Open World-Spiele. Doch für einen neuen 3D-Titel würde ich mir dennoch wieder einen linearen Ansatz wünschen.

Breath of the Wild hat das gut gemacht und irgendwann freue ich mich auch wieder über ein komplett offenes Zelda, in dem man eine Welt erforscht, aber Echoes of Wisdom hat mir gezeigt, dass ich das „klassische“ Zelda-Feeling doch vermisse.

Eine Mischung wäre schön, ich hoffe daher, dass wir nicht ein weiteres Mal diese bekannte Welt bekommen und es wieder der gleiche Ansatz wird, nur mit 1-2 neuen Ideen. Doch es wird wohl noch eine Weile dauern, bis das nächste Zelda erscheint.

Ich rechne fest mit einem Hauptteil bei der Switch 2, aber 5-6 Jahre dauert ein neues Zelda durchaus. Es könnte also 2028 oder 2029 werden. Vielleicht geht es aber auch schneller, bei Tears of the Kingdom konnte man immerhin viel altes Material nutzen. Doch 2026 würde ich definitiv noch nicht mit einem neuen Zelda rechnen*.

*Wenn, dann vielmehr mit einem Spiel wie Echoes of Wisdom oder einem Remake.

