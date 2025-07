Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Kingdom Rush-Spiele

In ein paar Tagen erscheint ein neues Kingdom Rush und als die Details zu Teil 5 bekannt wurden, da habe ich mal wieder in die Reihe reingeschnuppert und einige der Teile auf dem iPad Pro installiert – wo sie mit OLED noch mehr Spaß machen.

Ich bin ein Fan der Reihe und mag den Stil, Humor und das Gameplay der Tower Defense-Spiele und die älteren Titel wie Frontiers oder Vengeance bekommt man derzeit oder immer mal wieder zum sehr attraktiven Preis – oft für unter 5 Euro.

Falls ihr Tower Defense mögt, dann kann ich euch so ziemlich alle Teile der Reihe empfehlen, ich habe alle gespielt, wenn auch nicht alle beendet, und derzeit wieder viel Spaß damit. Und vielleicht melde ich mich nächste Woche mit Teil 5 hier 😉

Die Spiele gibt es übrigens alle für Smartphones und Tablets, viele auch für den PC und zwei sogar für die Nintendo Switch. Die PlayStation und Xbox sind raus, man benötigt schon einen Touchscreen oder eine Maus für so ein Tower Defense-Spiel.

