Mein Tipp der Woche: Logitech MX Master 4 und MX Keys Mini

Ich arbeite täglich mehrere Stunden an einem PC und da liegt der Fokus nicht nur auf einem guten Arbeitsrechner, auch ein guter Monitor und Peripherie sind sehr entscheidend. Bei meiner Maus und Tastatur setzte ich seit Jahren auf Logitech.

Obwohl ich mit einem Mac arbeite, käme die Magic Mouse von Apple nicht mehr in die Nähe meiner Hand, denn sie ist für mich viel zu klein. Ich finde das Konzept von Apple zwar spannend, aber am Ende zählt bei mehreren Stunden die Ergonomie.

Sowas ist subjektiv, aber da bin ich seit Jahren mit der MX-Reihe von Logitech sehr zufrieden und wie ich diese Woche geschrieben haben, nutze ich seit einer Weile die neue MX4. Doch diese wird von einer alter sehr Tastatur im Lineup begleitet.

Ich bevorzuge schmale Tastaturen ohne Ziffernblock und mit Akku und nutze seit einer gefühlten Ewigkeit die MX Keys Mini, mittlerweile sogar in einer neuen Version, da meine alte so abgenutzt war, dass sich Tasten lösten. Ich rocke eine Tastatur aber schon extrem runter, das ist kein Kritikpunkt an der Tastatur selbst.

Eine dunkle und schlichte Optik, gute Druckpunkte, eine Beleuchtung und ein gutes Zusammenspiel mit dem Mac sind mir wichtig und diese Punkte erfüllen die MX Keys Mini perfekt. Und der Preis ist mit rund 75 Euro mittlerweile auch sehr fair.

Bei der Tastatur habe ich früher eine Weile die Option von Apple selbst genutzt und ich würde es mir vielleicht überlegen, wenn es die kleine Version in Schwarz gäbe, aber aus irgendwelchen Gründen bietet Apple diese Version nur in Weiß an.

Stört mich aber nicht, denn ich bin zufrieden und hatte in den letzten Jahren nicht mehr den Gedanken, was man bei Tastatur und Maus (erst seit der 3S) noch viel besser machen kann. Jede Neuerung, die jetzt kommt, wie bei der MX4, ist für mich zwar sehr willkommen, besser ist immer gut, aber ich benötige das alles nicht mehr.

Für mich ist die Kombination aus Logitech MX Master 4 und Logitech MX Keys Mini derzeit perfekt, daher kann ich das sehr empfehlen. Wobei es bei der Maus auch die MX Master 3S tun würde, die günstiger ist, so fair will ich hier auch noch sein.

