Mein Tipp der Woche: LOL Staffel 7 bei Amazon

Die erste Staffel von Last One Laughing, oder auch kurz LOL, hat uns damals echt gut gefallen und das Konzept war unterhaltsam. Mit der Zeit wurde das Format von Amazon Prime Video für uns aber schlechter, was vor allem an den Gästen lag.

Mit dem Cast steht und fällt LOL und in diesem Jahr fand ich es mal wieder gut und unterhaltsam. Nicht perfekt, ich hätte noch die ein oder andere Person getauscht, und Horst Schlämmer als Moderator war anstrengend, aber wir hatten viel Spaß.

LOL ist eine exklusive Serie von Amazon für Prime Video, die man auch nur dort im Stream schauen kann. Pro Staffel gibt es 6 Episoden, die eine Episode fasst in etwa eine Stunde vor Ort zusammen. Wer lacht, verliert ein Leben, man hat zwei davon, wer am Ende also noch ein Leben hat, der gewinnt und kann das Geld spenden.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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