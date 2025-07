Mein Tipp der Woche: This Is Us (Serie)

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: This is us

Heute gibt es hier einen Tipp, den es schon einmal gab, denn die Serie „This Is Us“ war im Sommer 2023 ein Thema hier. Damals lag aber nur die erste Staffel hinter uns und wir haben zwar noch etwas weitergeschaut, dann aber (aus Gründen) eine lange Pause eingelegt. In diesem Jahr haben wir die Serie dann endlich beendet.

Es gibt sechs Staffeln von This Is Us und man kann die Serie bei Disney+ streamen, was wir getan haben. Die Serie lief von 2016 bis 2022 auf NBC und pro Staffel gibt es immer 18 Episoden. Sie ist aber natürlich komplett auf Deutsch verfügbar. Was mir immer gefällt, und das Ende ist sehr rund, die Serie ist komplett abgeschlossen.

This Is Us ist eine Drama-Serie und Drama kann sie richtig gut. Ihr verfolgt das Leben einer sehr großen Familie in mehreren Zeitebenen und lernt diese richtig gut mit der Zeit kennen. Was die Serie wunderbar kann, und was ich mag, sind kleine „Mini-Geschichten“ in einer großen Geschichte, die eine Staffel lang erzählt wird.

Es gibt ganz oft einzelne Episoden, die eine spezielle Geschichte von einem der Charaktere erzählen und die gehen teilweise richtig unter die Haut. Es ist keine leichte Kost, das sollte man vielleicht wissen. Vor allem gegen Ende und in der letzten Staffel ist This Is Us definitiv keine „Wohlfühl-Serie“ zum Abschalten.

Was mich aber überrascht hat, ist die enorm hohe Qualität, die man fast immer halten konnte. Die 5. Staffel ist etwas schwächer, aber da merkt man, dass sie in der Pandemie gedreht wurde und das schwieriger war. Doch selbst die war okay. Bei IMDb kommt die Serie übrigens auf 8,7 Punkte und spielt hier ganz oben mit.

Doch nicht nur das, es gibt fast 20 (!) Folgen, welche die 9 bei IMDb knacken und mehrere mit 9,5 oder mehr und alleine für diese Folgen lohnt es sich. Keine Episode hat weniger als 7,5 Punkte, was bei so vielen Staffeln und Episoden beeindruckend ist. Und es haben sogar weniger als 10 Episoden weniger als 8 Punkte bei IMDb.

Was ich damit sagen will: This Is Us ist extrem gut. Für mich vielleicht sogar eine der zehn besten Serien. Auf der einen Seite ist es schade, dass sie vorbei ist, da man die Qualität so lange halten konnte, auf der anderen Seite finde ich es gut, da es ein wirklich sehr gelungenes Ende gibt und sowas ist gar nicht mal so einfach.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->