Mein Tipp der Woche: Paradise (Serie)

Mein Tipp der Woche: Paradise

Letzte Woche war hier This Is Us mein Tipp der Woche und ein Name, der einem da immer wieder begegnet, ist Dan Fogelman. Als ich den Beitrag schrieb, da schaute ich mir an, wofür der Produzent so alles verantwortlich ist und dabei ist mir eine neue Serie begegnet, mit der Disney+ die Tage intensiv in der App geworben hat.

Die Rede ist von Paradise, einer noch sehr aktuellen Serie, die im Januar startete und bei der die erste Staffel beendet ist (die zweite befindet sich übrigens ab sofort in Produktion). Das Bild bei Disney+ sprang uns auch ins Auge, weil Sterling K. Brown die Hauptrolle spielt, er gehört auch zum Kern-Ensemble von This Is Us.

Als ich dann noch gesehen habe, dass es 8 von 10 Punkte bei IMDb gibt, haben wir die Serie einfach spontan gestartet und in den letzten Tagen durchgeschaut. Und sie ist echt gut gemacht. Die Handlung selbst ist nicht neu. Die Welt ist am Ende und eine Elite hat sich einen geheimen Bunker in einem großen Berg aufgebaut.

Es ist die typische Dystopie-Erzählung, wie wir sie schon oft gesehen haben, aber sie ist spannend erzählt und natürlich mit vielen Geheimnissen versehen, die einen bei Laune halten. Viel mehr will ich an dieser Stelle nicht sagen, denn Spoiler sollte man natürlich vermeiden. Die kleinen Überraschungen machen diese Serie aus.

Ein Highlight gibt es aber, denn während einige Endzeit-Serien oft die Geschichte hinter dem Untergang der Welt auslassen, so steht diese hier im Fokus. Diese wird vor allem in Folge 7 erzählt, die ein echtes Highlight (hat auch 9,6 Punkte bei IMDb) ist. Keine leichte Kost, aber in meinen Augen sehr gut und emotional geschrieben.

Paradise ist als Serie mit drei Staffeln geplant, es gibt also noch viele offene Fragen nach der ersten Staffel, aber ich hoffe, dass hier keine Lost-Situation entsteht und Dan Fogelman einen guten Plan für ein Finale hat. Mehr Details gibt es bei Disney+, wo die Serie exklusiv verfügbar ist (bisher wird sie nicht anderweitig angeboten).

