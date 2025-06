Mein Tipp der Woche: Sony PlayStation 5 Pro

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: PlayStation 5 Pro

Seit einigen Tagen spiele ich das neue Assassin’s Creed und ich habe bei der Frage nach dem Review-Code nicht lange überlegt und die PlayStation ausgewählt. Und als er kam, da nutzte ich die PS5 Pro, denn diese steht eben bei mir im Büro.

Wofür ich dieses Mal keine Zeit hatte, war ein Vergleich mit der normalen PS5, aber ich habe diese Woche natürlich auch die Tech-Analyse von Digital Foundry gesehen und war überrascht, wie viel besser die Pro-Version des Spiels am Ende aussieht.

Ubisoft ist laut eigenen Angaben „die Extra-Meile gegangen“ und hat Shadows für die PS5 Pro optimiert. PSSR, die Upscaling-Technologie, fehlt hier übrigens noch, aber Nicolas Lopez von Ubisoft hat bereits angedeutet, dass diese später kommt.

Es ist nur eines von mehreren Beispielen der letzten Monate, die meine Meinung von 2024 untermauern. Die PS5 Pro ist keine PS6 und somit keine neue Generation, aber sie ist ein spürbarer Sprung für Spiele, wenn die Entwickler die Power nutzen.

Zum Start war das Angebot an Spielen überschaubar und es waren vor allem alte Spiele, die noch optimiert wurden. Ich kann verstehen, dass einige warten, aber ich bin froh, dass sie hier ist und ich Assassin’s Creed mit dieser Optik zocken kann.

Viele warten sicher noch GTA 6 im Herbst ab, kann ich verstehen, wobei derzeit noch unklar ist, ob auch Rockstar das Potenzial der PS5 Pro nutzen wird. Ich hoffe es, aber GTA 6 ist nur ein Spiel von vielen, ich finde, dass sie sich schon jetzt lohnt.

Preislich hat sich aber weniger getan, als ich erwartet habe, die PS5 Pro hat sich bei ca. 750 Euro eingependelt. Es gibt immer mal wieder Deals für rund 700 Euro oder weniger (wenn man eBay mit einbezieht), darauf kann man natürlich noch warten.

Für mich lohnt sich die PS5 Pro jedenfalls, das kann ich nach mehreren Monaten durchaus sagen. Es ist eine Nischenkonsole, keine Frage, aber mir ist sowas eben wichtig und Ubisoft hat diese Woche gezeigt, wie viel Potenzial da vorhanden ist.

Ich bin jetzt mal auf weitere Spiele in diesem Jahr gespannt, vor allem auf Titel von Sony selbst, wie Ghost of Yotei. Oder Exklusivspiele wie Death Stranding 2, welches die Decima-Engine von Guerilla nutzt (Horizon 2 sieht auf der Pro fantastisch aus).

Ja, 700 Euro oder mehr sind viel Geld und eine PS5, sogar mit Astro Bot als Bundle, kostet fast halb so viel. Verstehe ich, reicht vollkommen aus. Oder von mir aus baut euch Gaming-PCs für 800 Euro, die halbwegs das einer PS5 Pro bieten können. Ich kann die aktuelle Pro-Version der PlayStation von Sony aber weiterhin empfehlen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

