Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Wallpaper Sunset

Diese Woche ist es mal wieder ein simpler und kurzer Tipp, denn Basic Apple Guy legte Ende 2024 eine kurze Pause ein (gab wohl private Schwierigkeiten), ist seit 2025 aber wieder zurück und veröffentlicht regelmäßig ganz neue Wallpaper.

Vor ein paar Tagen gab es ein frisches Set mit Farbverläufen und da hat es mir vor allem „Sunset“ angetan, was ihr auf dem Beitragsbild sehen könnt. Der Download der Wallpaper ist wie immer kostenlos und ihr findet hier noch zwei weitere Bilder.