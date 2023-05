Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Soundcloud

Heute gibt es mal einen Dienst als Empfehlung, was hier nicht so oft passiert, aber in meinem Portfolio an Streamingdiensten ist Soundcloud seit Jahren eine feste Größe. Die Basis ist Spotify (oder ab und zu mal ein andere Anbieter, wenn ich ein paar Dinge teste), aber die Ergänzung dazu ist bei mir schon immer Soundcloud.

Was ist Soundcloud? Das ist ein Streamingdienst für Musik aus Deutschland, der jetzt aber nicht direkt mit Spotify und Co. zu vergleichen ist. Es gibt zwar auch eine Premium-Stufe (Soundcloud Go+), aber das ist für mich nicht mit anderen Diensten zu vergleichen. Soundcloud hat aber eine Stärke, die ich persönlich gerne nutze.

Soundcloud ist vor allem für elektronische Musik und Sets eine gute Plattform. Und da verfolge ich regelmäßige Formate wie Heartfeldt Radio, Clublife oder Jacked Radio. Auf dieser Seite lernt man auch immer wieder neue Musik kennen und die DJs verpacken das oft in einer Stunde, die sich bei mir perfekt für den Sport eignet.

Soundcloud hat es nicht leicht, wie viele Streamingdienste, die nicht mit einer weiteren Einnahmequelle glänzen, aber falls das Projekt irgendwann scheitert, dann würde es mir in meinem Portfolio an Diensten klar fehlen. Spotify kann man leicht ersetzen, sehr leicht sogar, Soundcloud ist für mich ein einzigartiger Musikdienst.

