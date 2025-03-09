Kommentar

Mein Tipp der Woche: Split Fiction

Split Fiction

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

 Mein Tipp der Woche: Split Fiction

Anfang der Woche ging hier mein fast finales Fazit zu Split Fiction online und wir haben zwar noch einen letzten Part vor uns und das Spiel nicht ganz beendet, aber es hat uns diese Woche weiter begleitet und der Spaß hat nicht nachgelassen.

Wie bei It Takes Two, hat Hazelight hier ein wirklich tolles „Erlebnis“ geschaffen, welches mir vor allem live und mit einer weiteren Person vor dem TV (in diesem Fall spiele ich es mit meiner Frau) viel Spaß macht. Split Fiction hat für uns genau die richtige Balance bei der Schwierigkeit und bietet unglaublich viel Abwechslung.

Bisher habe ich außerdem keinen einzigen Bug entdeckt, es gibt keine In-App-Käufe, es wird kein DLC geben, was schon zum Start angekündigt wurde und direkt wieder Geld kostet, es ist einfach nur ein rundum gelungenes und gutes Spiel für etwas mehr als 40 Euro. Wer It Takes Two mochte, dem kann ich es sehr empfehlen.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    a Way Out war der Hammer!
    das 2. hat mich nicht intressiert und das hier naja is jetzt auch nicht so meins.

    Antworten
  2. Frank 👋
    sagt am

    Leider nicht solo Spielbar.

    Antworten
    1. Timo 🪴
      sagt am zu Frank ⇡

      Das soll bei Koop-Spielen vorkommen.

      Antworten

