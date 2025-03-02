Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Star Wars Outlaws

Letzten Sommer konnte ich Star Wars Outlaws schon vor Marktstart anspielen, aber der Zeitraum war zu kurz, um richtig tief in das Spiel einzutauchen. Und später gab es dann äußere Umstände, die dafür sorgten, dass ich das Spiel ignoriert habe.

Mit dem Launch der PlayStation 5 Pro habe ich dann ein paar Spiele ausprobiert, die optimiert sind und mit Blick auf das neue Assassin’s Creed Shadows, das erste DLC für Outlaws und weitere Optimierungen für die PS5 Pro, habe ich es vor ein paar Wochen wieder angeworfen und wollte einfach noch einmal ins Spiel schauen.

Und so kam es, dass ich Star Wars Outlaws so nebenbei weitergezockt habe und immer mehr mit dem Spiel warm wurde. So nach dem ersten Drittel fing das an und nach der Hälfte hat es mir sogar hier und da gut gefallen. Das lag vor allem an ein paar der Hauptmissionen und vor allem der Atmosphäre, die kommt oft gut rüber.

Außerdem ist man endlich mal kein Jedi. Es ist nicht so, dass ich das nicht auch mag, aber zu viele Spiele rund um Star Wars fokussieren sich zu sehr auf die Jedi.

Star Wars Outlaws ist eine Mischung aus Assassin’s Creed, Uncharted und auch ein bisschen Horizon Zero Dawn, man ist viel unterwegs, läuft viel, klettert viel, hat ein paar Rätsel, schießt oft und bekommt eine ganz passable Story. Es ist wahrlich kein großes Meisterwerk, aber irgendwie am Ende doch ganz passables Entertainment.

Würde ich Punkte vergeben, es wären solide 7 Punkte, aber mein Tipp wäre, dass man dem Spiel viel Zeit gibt, denn vor allem die ersten Stunden zählen eher zu den schwachen Momenten. Danach hat es mir aber mehr Spaß als erwartet gemacht und mich in den letzten zwei Monaten so nebenbei immer wieder gerne begleitet.

Der Vorteil ist, dass das Spiel mittlerweile recht ausgereift (leider immer noch nicht ganz fehlerfrei, zum Start war das aber echt noch nicht fertig) ist und man teilweise die Hälfte bei Amazon dafür zahlt. Optisch gibt es echte Leckerbissen, vor allem sieht man den Vorteil der PS5 Pro, aber hier und da wirkt es auch wie ein PS4-Spiel.

Ich kann Star Wars Outlaws aber mittlerweile empfehlen. Es ist wie so ein Film mit Dwayne Johnson. Habt keine zu hohen Erwartungen, stellt euch auf ein solides Abenteuer ein und ich würde vielleicht empfehlen, dass man etwas mit Star Wars anfangen kann, dann macht es sicher mehr Spaß, da es viele Anspielungen gibt.

