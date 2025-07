Mein Tipp der Woche: Strokes Wallpaper von Basic Apple Guy

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Strokes Wallpaper

Diese Woche gibt es mal wieder einen Tipp für ein Wallpaper, bzw. eine Reihe von Basic Apple Guy, die sich „Strokes“ nennt. Diese Bilder wurden zwar zum Teil mit KI erstellt, aber im Stil von Basic Apple Guy und er hat die Wallpaper noch optimiert.

Die Wallpaper von Basic Apple Guy sind kostenlos, was in Zeiten von 10 Euro-pro-Monat-Abos nicht mehr selbstverständlich ist. Auf dem Beitragsbild seht ihr Whirl, was nur eines von fünf Wallpapern ist, die ihr bei Basic Apple Guy finden könnt.

