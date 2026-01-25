Mein Tipp der Woche: The Beast in Me (Serie)

Es gibt diese Woche mal wieder eine Serie als Tipp und sogar noch eine aktuelle, das gab es schon länger nicht mehr. Wir haben für das Finale von Stranger Things mal wieder Netflix gebucht und nach dem Ende, was man ja geschickt so verteilt, damit man mehr als einen Monat bucht, im Januar noch ein paar Tage übrig.

Obwohl die Watchlist als Eltern länger als die Zeit ist und wir sie wohl nie wieder abarbeiten können, haben wir eine neue Serie geschaut, denn wir beide mögen a) Thriller und b) Mini-Serien. Ich mag es, wenn Charaktere über 4-5 Staffel nach und nach aufgebaut werden, aber wie gesagt, aktuell ist das eher ein Zeit-Problem.

Kurze Serien, die tiefer als ein Film einsteigen, aber abgeschlossen sind, das steht im Fokus und „The Beast in Me“ auf Netflix hat uns da gut gefallen. Es ist das sehr klassische „Wer ist der Mörder?“-Prinzip mit der ein oder anderen Wendung, bei der man selbst miträtseln kann und nach 8 Folgen ist auch alles abgeschlossen.

Das ist jetzt nicht die allerbeste Serie dieser Art, aber grundsolide und die 7,5 bei IMDb passen ganz gut, würde ich auch geben. Zum Inhalt will ich nicht viel sagen, denn genau darum geht es ja in solchen Serien. Der Trailer gibt meiner Meinung nach einen sehr guten Eindruck (würde hier aber nur die erste Minute schauen).

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

