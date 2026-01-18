Mein Tipp der Woche: Hive Wallpaper

Diese Woche gibt es mal wieder einen Wallpaper als Tipp, den ich diese Woche bei Basic Apple Guy, der hier schon häufiger vertreten war, gesehen habe. Die neue Reihe für 2026, es sind fünf Wallpaper, um genau zu sein, nennt sich Hive.

Der Download auf der Webseite von Basic Apple Guy ist wie immer kostenlos, es darf aber auch gerne gespendet werden. Der Fokus liegt auf Apple bei den drei Versionen, die es von jedem Wallpaper gibt, aber man muss kein Apple nutzen.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

