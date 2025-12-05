Men In Black 5: Das große Comeback im Kino
Nach dem finanziell erfolgreichen Comeback von Bad Boys möchte Sony Pictures laut Deadline auch Men In Black neu beleben und wieder ins Kino bringen. Es ist ein neuer Film in Entwicklung und Chris Bremner kümmert sich um die Umsetzung.
Details zur Story gibt es noch keine, sie steht wohl auch noch nicht final fest, aber das Ziel sei, dass Will Smith als Agent J. mit von der Partie ist. Unklar sei jedoch, ob er eine Hauptrolle bekommt, aber die Frage ist, ob er sonst beim Film dabei ist.
Es gab übrigens schon 2019 ein kleines Comeback mit Men in Black: International, dem vierten Film der Reihe, das hier wäre also theoretisch der fünfte Film. Da wir uns aber noch ganz am Anfang befinden, wird der Film nicht vor 2027 erscheinen.
