Terminator-Comeback im Kino: Die Realität hat die Filme eingeholt

James Cameron hat laut eigenen Angaben einen dicken Stapel mit Ideen für einen neuen Terminator-Film, über den er schon seit Jahren nachdenkt. Nach Avatar 3 ist wieder etwas Luft für neue Projekte und ein Comeback der Filmreihe wäre denkbar.

Doch „das wird sehr schwer“, so James Cameron bei io9, denn „Science-Fiction hat uns eingeholt und überwältigt uns derzeit sogar“. Die künstliche Intelligenz ist jetzt zum Alltag geworden und humanoide Roboter sind auch nicht mehr weit entfernt.

Das, was beim ersten Terminator von 1984 noch als weit entferntes Szenario galt, würde heute niemanden mehr überraschen. Wir leben „in der Realität“, so James Cameron, die er sich vor sehr vielen Jahren bei diesem Franchise ausgedacht hat.

