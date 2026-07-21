Mobilität

Volkswagen komplett überrascht: Günstige Elektroautos kommen gut an

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Skoda Epiq

Volkswagen zeigte sich schon vor ein paar Tagen überrascht, als man davon sprach, dass die günstigen Elektroautos (also VW ID Polo, Cupra Raval und Skoda Epiq) alle Erwartungen übertreffen. Da warb man noch mit 54.000 Bestellungen.

Diese Zahl konnte man seit dem steigern, und das durchaus gewaltig, denn laut WAZ kommt man mittlerweile auf über 70.000 Bestellungen für das Trio. Es wäre also durchaus möglich, dass die günstigste Version des VW ID Polo und die etwas günstigere Version des Cupra Raval noch ein paar neue Kunden generiert hat.

Das vierte Modell folgt im Herbst

Interessant ist auch, dass man den VW ID Cross zwar mittlerweile vorgestellt hat, diesen aber noch nicht bestellen kann. Es kommt also noch ein Modell dazu, bei dem ich davon ausgehe, dass es vielleicht sogar das beliebteste im Quartett wird.

Wir sind also auf einem guten Weg zu 100.000 Einheiten pro Jahr, womit wir aber noch ganz am Anfang stehen, denn langfristig peilt der Konzern bis zu 800.000 Einheiten der „Urban Car Family“ pro Jahr an. Gut möglich, dass das aber mit den zwei weiteren Modellen (von Skoda und Audi) in ein paar Jahren vorgesehen ist.

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  1. Christian 🔆
    sagt am

    Nein….wer hätte das erahnen können ?!?

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