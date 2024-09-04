Mercedes schwenkt um: Elektroautos in Zukunft mit „EQ Technologie“

Mercedes hat wohl keinen neuen EQS für die Zukunft geplant, es soll dafür eine elektrische S-Klasse kommen. Doch das wird noch ein paar Jahre dauern, davor schauen wir uns das neue Lineup an Elektroautos an, welches dann 2025 startet.

Den Anfang macht ein elektrischer CLA, aber das wird kein EQA, sondern ein „CLA mit EQ Technologie“, so die Automobilwoche. Die Ankündigung findet noch dieses Jahr statt und nächstes Jahr folgt dann ein Shooting Brake. Ein CLA Crossover sei derzeit ebenfalls im Gespräch, den elektrischen GLB könnte Mercedes streichen.

Mercedes plant für 2027 eine kompakte G-Klasse und ein GLB wäre zu ähnlich, ein sportlicher CLA würde da besser ankommen. Basis für die neuen Elektroautos ist die MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture), die eine Änderung mitbringt.

Mercedes: Neue Plattform für Verbrenner

Eigentlich sollte die MMA-Plattform nur für Elektroautos gedacht sein, aber aus „electric only“ wird angeblich ein „electric first“ und man wird auch Verbrenner damit bauen können (nur Vierzylinder und Hybride mit den Motoren von Geely).

Mercedes reagiert also auf die aktuelle Entwicklung und hat nicht nur den EQS an die S-Klasse optisch angepasst, man streicht wohl auch die EQ-Reihe als Marke und man bringt die neuen Modelle doch noch als Verbrenner auf den Markt. Doch das wird alles noch dauern und dann ist auch nicht gesagt, dass das funktioniert.