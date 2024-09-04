Mobilität

Mercedes schwenkt um: Elektroautos in Zukunft mit „EQ Technologie“

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Mercedes Benz Concept Cla Class Mercedes Benz Concept Cla Class
Mercedes-Benz Concept CLA Class – Exterieur Mercedes-Benz Concept CLA Class –…

Mercedes hat wohl keinen neuen EQS für die Zukunft geplant, es soll dafür eine elektrische S-Klasse kommen. Doch das wird noch ein paar Jahre dauern, davor schauen wir uns das neue Lineup an Elektroautos an, welches dann 2025 startet.

Den Anfang macht ein elektrischer CLA, aber das wird kein EQA, sondern ein „CLA mit EQ Technologie“, so die Automobilwoche. Die Ankündigung findet noch dieses Jahr statt und nächstes Jahr folgt dann ein Shooting Brake. Ein CLA Crossover sei derzeit ebenfalls im Gespräch, den elektrischen GLB könnte Mercedes streichen.

Mercedes plant für 2027 eine kompakte G-Klasse und ein GLB wäre zu ähnlich, ein sportlicher CLA würde da besser ankommen. Basis für die neuen Elektroautos ist die MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture), die eine Änderung mitbringt.

Mercedes: Neue Plattform für Verbrenner

Eigentlich sollte die MMA-Plattform nur für Elektroautos gedacht sein, aber aus „electric only“ wird angeblich ein „electric first“ und man wird auch Verbrenner damit bauen können (nur Vierzylinder und Hybride mit den Motoren von Geely).

Mercedes reagiert also auf die aktuelle Entwicklung und hat nicht nur den EQS an die S-Klasse optisch angepasst, man streicht wohl auch die EQ-Reihe als Marke und man bringt die neuen Modelle doch noch als Verbrenner auf den Markt. Doch das wird alles noch dauern und dann ist auch nicht gesagt, dass das funktioniert.

The All Electric Volkswagen Id.3 Gtx

Elektroauto-Zulassungen brechen dramatisch ein

Im August 2024 wurden in Deutschland 197.322 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, 27,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Es gab Rückgänge…

4. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    also kommt die neue S Klasse ausschliesslich mit nem 4 Zylinder? oh weh

    Antworten
  2. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Mercedes hat seit vielen Jahren ein Problem. Wie im Artikel angemerkt kommen jetzt sogar Motoren von Geely in die Autos. Vorher waren es andere Marken, dessen Motoren in den kleineren Klassen verbaut wurden. Nur ist eben die Frage, der Motor ist das Herz des Autos, wenn ich einen Mitsubishi oder Renault Motor will, dann kaufe ich einen Mitsubishi oder Renault zu einem Bruchteil des Preises.

    Dazu kommen zweifelhafte Designentscheidungen. Ich mag z.B. diesen 70er Jahre pseudo Sci-Fi Look gar nicht, gerade die Innenräume von Mercedes sind stilistisch geradezu grässlich.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes schwenkt um: Elektroautos in Zukunft mit „EQ Technologie“
Weitere Neuigkeiten
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
1und1 Header Logo
1&1: Störung im Mobilfunknetz am Warntag
in 1und1
Dyson kündigt neuen Saugroboter an und will es besser machen
in Smart Home
Erweiterung der ePA: Push-Nachrichten und elektronischer Medikationsplan geplant
in Dienste
Disney Plus Icon Header
Disney+ senkt Preise für Neukunden
in Dienste
Blaupunkt E Bike Henri Klapp Offen Scaled
Neue Sammelpflicht für Altbatterien vorgesehen
in News
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Heute ist Warntag 2025: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland
in Dienste
Schluss mit Pro: Warum ich zum iPhone 17 wechsle
in Smartphones
Audi setzt bald auf Fake-Schaltung in Elektroautos
in Mobilität
Bending Spoons kauft Vimeo
in Marktgeschehen