Mercedes-Benz liefert neue Elektro-Flotte für Amazon

Amazon erweitert sein europäisches Liefernetzwerk um rund 5.000 neue Elektrotransporter der Typen eSprinter und eVito von Mercedes-Benz.

Über die Hälfte davon soll in Deutschland zum Einsatz kommen. Damit will das Unternehmen einen Teil seines Klimaversprechens einlösen, bis 2040 in allen Bereichen CO₂-neutral zu arbeiten. Die Fahrzeuge werden in Deutschland und Spanien produziert und sollen jährlich über 200 Millionen Pakete transportieren.

Laut Amazon wird die Flotte in Europa jährlich mehr als 100 Millionen Kilometer zurücklegen. Weltweit hat das Unternehmen bereits mehr als 30.000 Elektrofahrzeuge im Einsatz und arbeitet eigenen Angaben zufolge mit Herstellern und Regierungen zusammen, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranzutreiben.

Die jetzt bestellten eVans gelten als der bisher größte Einzelauftrag für elektrische Transporter bei Mercedes-Benz.

Elektrifizierung bei Amazon auf mehreren Ebenen

Zusätzlich zu den E-Transportern investiert Amazon auch in größere Fahrzeuge für die sogenannte „mittlere Meile“, also den Transport zwischen Verteil- und Logistikzentren. Anfang des Jahres wurden über 200 eActros 600 von Mercedes-Benz Trucks bestellt. Diese Fahrzeuge sollen auf Hauptstrecken in Deutschland und Großbritannien zum Einsatz kommen. Passend dazu richtet Amazon Schnellladestationen ein, die den Ladevorgang für die E-Lkw deutlich verkürzen sollen.

Auf der „letzten Meile“ setzt das Unternehmen ergänzend auf Mikromobilitätslösungen wie elektrisch betriebene Lastenräder. Über 60 solcher Zentren sind laut dem Unternehmen bereits in mehr als 45 europäischen Städten aktiv. In Deutschland sind unter anderem Berlin, Hamburg und München betroffen. Das Ziel ist eine Reduktion der Emissionen im städtischen Lieferverkehr.

