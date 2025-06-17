Der Amazon Prime Day 2025 hat endlich ein Datum
Amazon bestätigte schon vor vielen Wochen, dass es natürlich auch 2025 einen Prime Day geben wird, um die oft schlechtere Kaufkraft im Sommer ein bisschen mit Angeboten anzukurbeln. Allerdings nannte man bisher noch kein Datum dafür.
Amazon Prime Day 2025 geht vier Tage
Das ist jetzt bekannt, denn der Amazon Prime Day 2025 findet vom 8. Juli bis 11. Juli statt. Erste Details und mehr gibt es auf der Sonderseite von Amazon. Und ja, das ist schon lange kein „Tag“ mehr, auch wenn Amazon die Aktion so nennt.
Genau genommen hat man den Amazon Prime Day sogar verlängert, denn es sind jetzt sogar vier statt zwei Tage. Eigentlich könnte man auch direkt am 7. Juli starten und das Amazon Prime Week nennen. Kommt dann aber vielleicht nächstes Jahr.
Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wir freuen uns, wenn ihr dafür unsere Links benutzt.
Zur Sonderseite: Amazon Prime Day →
Bin mal gespannt ob es der Xenns Mangird Top Pro (IEM) und TCL C8K bis dahin auch endlich in den Katalog von Amazon schaffen und was die dann kosten werden.