News

Der Amazon Prime Day 2025 hat endlich ein Datum

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Amazon Paket 2024 Header

Amazon bestätigte schon vor vielen Wochen, dass es natürlich auch 2025 einen Prime Day geben wird, um die oft schlechtere Kaufkraft im Sommer ein bisschen mit Angeboten anzukurbeln. Allerdings nannte man bisher noch kein Datum dafür.

Amazon Prime Day 2025 geht vier Tage

Das ist jetzt bekannt, denn der Amazon Prime Day 2025 findet vom 8. Juli bis 11. Juli statt. Erste Details und mehr gibt es auf der Sonderseite von Amazon. Und ja, das ist schon lange kein „Tag“ mehr, auch wenn Amazon die Aktion so nennt.

Genau genommen hat man den Amazon Prime Day sogar verlängert, denn es sind jetzt sogar vier statt zwei Tage. Eigentlich könnte man auch direkt am 7. Juli starten und das Amazon Prime Week nennen. Kommt dann aber vielleicht nächstes Jahr.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wir freuen uns, wenn ihr dafür unsere Links benutzt.

Zur Sonderseite: Amazon Prime Day →

Nintendo Switch 2: Mein Test nach einer Woche

Die Nintendo Switch 2 begleitet mich jetzt seit einer Woche, genau genommen seit über eine Woche, aber ich schreibe diesen…

15. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tobias 🏅
    sagt am

    Bin mal gespannt ob es der Xenns Mangird Top Pro (IEM) und TCL C8K bis dahin auch endlich in den Katalog von Amazon schaffen und was die dann kosten werden.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Der Amazon Prime Day 2025 hat endlich ein Datum
Weitere Neuigkeiten
Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht
in Software
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
One UI 8 ist abgeschlossen: Samsung startet Testphase für One UI 8.5
in Firmware und OS
Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da
in Gaming
Liquid Glass sorgt für Aufruhr: Apples neues Design spaltet die Nutzer
in News
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla geht zwei Kritikpunkte in Deutschland an
in Mobilität
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables
Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an
in Firmware und OS
Hyundai Ioniq 6 2025 Heck
Hyundai will einem Trend bei Autos ein Ende setzen
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front
Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe
in Mobilität