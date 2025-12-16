Mobilität

Das neue Elektroauto von Smart kehrt zurück zum Ursprung

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Der Neustart von Smart ist nicht unbedingt gelungen, denn man hat sich zu sehr vom Kern der Marke entfernt. Weder der #1, noch der #3 oder #5 haben etwas mit dem alten Smart zu tun und der #6 wird auch eine andere Richtung einschlagen.

Doch bei Mercedes und Geely hat man erkannt, dass man nicht nur große SUVs auf den Markt bringen darf und will zurück zu den Wurzeln. Im Sommer hat man daher den Smart #2 bestätigt, bei dem es sich um einen kompakten Zweisitzer handelt.

default

Dieser nutzt eine ganz neue ECA-Plattform (Electric Compact Architecture) und könnte euch ab sofort auf der Straße begegnen, denn man testet das Elektroauto im Alltag. Aber es bleibt dabei, der elektrische Flitzer kommt nicht vor 2027 zu uns.

Die Weltpremiere ist laut Smart für „Ende 2026“ vorgesehen und es wird nicht vor 2027 ausgeliefert. Mit dem Smart #4 könnte danach übrigens noch ein Klassiker ein Comeback als Elektroauto feiern, das hat man bis heute aber noch nicht bestätigt.

Ford Logo Header

Ford überrascht mit Verbrenner-Comeback

Ford ändert die Strategie und will jetzt langsam schauen, dass „Model e“, die Sparte für Elektroautos, profitabel wird. Über 10…

16. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. P45 💎
    sagt am

    Immer wenn ein aktueller Smart Fortwo Electric an mir vorbeifährt, kommt mir in den Sinn, dass es das ideale Stadtauto bereits gibt, bzw. gab. Er wird ja leider nicht mehr produziert.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Das neue Elektroauto von Smart kehrt zurück zum Ursprung
Weitere Neuigkeiten
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow passt Konditionen für Now-Konto an
in Fintech
WhatsApp: Mitgliedslabels in Gruppen starten
in Dienste
Dm Drogerie
dm startet seine Versand-Apotheke
in Handel
Apple verzichtet beim iPhone Fold auf ein teures Premium-Feature
in Smartphones
Disney Plus Farbe Logo 2024 Neu
O2 erweitert sein Entertainment-Angebot um Disney+
in Telefónica
DR.SIM erweitert 5G-Angebot um flexible Laufzeiten
in Tarife
Unlimited Mobile erweitert flexible Tarifoptionen
in Tarife
Sky Wow Logo
Sky integriert WOW Filme & Serien in Prime Video
in News
Apple Watch Ultra 4 soll für 2026 geplant sein
in Wearables
Geld Bargeld Streik
So steht es um die Akzeptanz von Bargeld in Deutschland
in Handel