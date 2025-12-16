Das neue Elektroauto von Smart kehrt zurück zum Ursprung
Der Neustart von Smart ist nicht unbedingt gelungen, denn man hat sich zu sehr vom Kern der Marke entfernt. Weder der #1, noch der #3 oder #5 haben etwas mit dem alten Smart zu tun und der #6 wird auch eine andere Richtung einschlagen.
Doch bei Mercedes und Geely hat man erkannt, dass man nicht nur große SUVs auf den Markt bringen darf und will zurück zu den Wurzeln. Im Sommer hat man daher den Smart #2 bestätigt, bei dem es sich um einen kompakten Zweisitzer handelt.
Dieser nutzt eine ganz neue ECA-Plattform (Electric Compact Architecture) und könnte euch ab sofort auf der Straße begegnen, denn man testet das Elektroauto im Alltag. Aber es bleibt dabei, der elektrische Flitzer kommt nicht vor 2027 zu uns.
Die Weltpremiere ist laut Smart für „Ende 2026“ vorgesehen und es wird nicht vor 2027 ausgeliefert. Mit dem Smart #4 könnte danach übrigens noch ein Klassiker ein Comeback als Elektroauto feiern, das hat man bis heute aber noch nicht bestätigt.
Immer wenn ein aktueller Smart Fortwo Electric an mir vorbeifährt, kommt mir in den Sinn, dass es das ideale Stadtauto bereits gibt, bzw. gab. Er wird ja leider nicht mehr produziert.