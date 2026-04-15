Mercedes-Benz VLE ist ab sofort bestellbar

Das Unternehmen Mercedes-Benz startet den Verkauf des elektrischen VLE in Deutschland und erweitert damit sein Van-Portfolio.

Rund einen Monat nach der Premiere ist der Mercedes-Benz VLE bestellbar. Zum Marktstart stehen zwei Varianten des VLE 300 zur Verfügung, die serienmäßig unter anderem mit Luftfederung, Panoramadach und Hinterachslenkung ausgestattet sind. Die Preise beginnen bei 82.260 Euro, weitere Modelle und Konfigurationen sollen im Jahresverlauf folgen.

Der VLE ist als Großraumfahrzeug konzipiert und richtet sich laut Hersteller an Familien, Freizeitnutzer sowie Shuttle-Dienste. Dabei kombiniert das Modell ein großzügiges Raumangebot mit digitalen Funktionen wie dem MBUX Superscreen und optionalem Head-up-Display.

Technik, Reichweite und flexible Nutzung im Fokus

Die Antriebseinheit leistet 203 kW und wird von einer 115-kWh-Batterie gespeist. Laut Mercedes-Benz sind Reichweiten von bis zu 713 Kilometern nach WLTP möglich. Dank 800-Volt-Technik lassen sich bis zu 355 Kilometer in etwa 15 Minuten nachladen, sofern geeignete Schnellladesäulen verfügbar sind.

Wichtige Ausstattungsmerkmale im Überblick:

Bis zu 713 km Reichweite nach WLTP

Schnellladen mit bis zu 300 kW

Flexible Sitzsysteme mit manuellem oder digitalem Umbau

Bis zu sieben Sitzplätze je nach Konfiguration

Ein zentrales Merkmal ist das variable Sitzsystem. Sitze lassen sich verschieben, herausnehmen oder per Infotainment-System automatisch anordnen. Vordefinierte Modi passen den Innenraum etwa für maximalen Stauraum oder erhöhten Komfort im Fond an. Alle weiteren Details hatten wir zur Vorstellung bereits im Blog. Die verschiedenen Optionen beziehungsweise Konfigurationen findet ihr bei Mercedes.

Ab 2027 erweitert Mercedes-Benz das VLE-Angebot um eine längere Version mit rund 18 Zentimetern zusätzlichem Platz. Parallel ergänzt eine Variante mit 80-kWh-LFP-Batterie das Portfolio und ermöglicht einen „günstigeren“ Einstieg. Diese Version wird wahlweise mit Frontantrieb oder 4MATIC angeboten. Der Einstiegspreis für den VLE 250 liegt laut Unternehmensangaben bei 64.804 Euro als Fünfsitzer und 65.261 Euro als Sechssitzer.