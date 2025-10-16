Mobilität

VW ID Touareg kommt: Der Verbrenner wird 2026 offiziell eingestellt

Volkswagen hat heute bestätigt, was sich bereits im Sommer andeutete, der VW Touareg wird 2026 eingestellt. Daher gibt es eine „FINAL EDITION“ des SUVs und „2026 endet die Produktion des Touareg als Modell mit Verbrennungsmotor“.

Interessant ist der Wortlaut des Konzerns, denn das „mit Verbrennungsmotor“ hätte man sich auch sparen können. Der Touareg selbst hat aber vermutlich eine Zukunft, denn ein elektrischer VW ID Touareg ist mittlerweile für 2029 im Gespräch.

Volkswagen wird das Luxussegment, welches man vor 23 Jahren mit dem Phaeton und Touareg erstmals betrat, nur pausieren und in Zukunft neu und elektrisch beleben. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass eine passende Limousine kommt.

