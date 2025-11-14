Mercedes CLA: Verbrenner und Elektroauto (fast) auf einem Level

Ein großer und vollkommen verständlicher Kritikpunkt bei Elektroautos ist der teils sehr großer Preisunterschied, vor ein paar Jahren war es keine Seltenheit, dass man auch mal 10.000 Euro mehr für die vollelektrische Version bezahlen musste.

Das hat sich aber geändert und es wird immer besser, wie auch der neue CLA von Mercedes zeigt. Dieser ist schon länger als elektrische Version „EQ“ erhältlich und startet hier bei 49.420,70 Euro. Jetzt kommt der Verbrenner, bei dem Mercedes einen kleinen Motor von Geely verbaut, und dieser startet bei 46.243,40 Euro.

Der Unterschied beträgt also gerade einmal knapp 3.000 Euro und auch bei der Ausstattung ist das in etwa ein Level. Und bei der vollelektrischen Version des CLA muss man jetzt auch keine krassen Abstriche machen, es gibt ordentliche 165 kW (224 PS) und 541 km WLTP-Reichweite, das ist in beiden Fällen vollkommen okay.

Das bedeutet nicht, dass der CLA ein preislich attraktives Elektroauto ist, das zeigt der Einstiegspreis eines Tesla Model 3, aber mir ging es hier um den Unterschied zwischen Verbrenner und Elektroauto und das ist eine sehr positive Entwicklung.

Langfristig dürfte die elektrische Version, wenn irgendwann die Entwicklungskosten und durchaus hohen Kosten für Akkus ausgeglichen sind, sogar günstiger als der Verbrenner werden, da sie weniger komplex ist. Ich glaube zwar, dass das noch ein paar Jahre dauert, aber theoretisch wäre dieser Schritt in den 2030ern möglich.