Mobilität

Mercedes CLA: Verbrenner und Elektroauto (fast) auf einem Level

Autor-Bild
Von
|
Der Neue Mercedes Benz Cla: Großartig, Mühelos, Intuitiv Und Flexibel The All New Mercedes Benz Cla: Gorgeous, Effortless, Intuitive, And Flexible.

Ein großer und vollkommen verständlicher Kritikpunkt bei Elektroautos ist der teils sehr großer Preisunterschied, vor ein paar Jahren war es keine Seltenheit, dass man auch mal 10.000 Euro mehr für die vollelektrische Version bezahlen musste.

Das hat sich aber geändert und es wird immer besser, wie auch der neue CLA von Mercedes zeigt. Dieser ist schon länger als elektrische Version „EQ“ erhältlich und startet hier bei 49.420,70 Euro. Jetzt kommt der Verbrenner, bei dem Mercedes einen kleinen Motor von Geely verbaut, und dieser startet bei 46.243,40 Euro.

Der Unterschied beträgt also gerade einmal knapp 3.000 Euro und auch bei der Ausstattung ist das in etwa ein Level. Und bei der vollelektrischen Version des CLA muss man jetzt auch keine krassen Abstriche machen, es gibt ordentliche 165 kW (224 PS) und 541 km WLTP-Reichweite, das ist in beiden Fällen vollkommen okay.

Das bedeutet nicht, dass der CLA ein preislich attraktives Elektroauto ist, das zeigt der Einstiegspreis eines Tesla Model 3, aber mir ging es hier um den Unterschied zwischen Verbrenner und Elektroauto und das ist eine sehr positive Entwicklung.

Langfristig dürfte die elektrische Version, wenn irgendwann die Entwicklungskosten und durchaus hohen Kosten für Akkus ausgeglichen sind, sogar günstiger als der Verbrenner werden, da sie weniger komplex ist. Ich glaube zwar, dass das noch ein paar Jahre dauert, aber theoretisch wäre dieser Schritt in den 2030ern möglich.

Tesla bringt Apple CarPlay in die Elektroautos

Ich schreibe hier immer wieder, dass ich die Software von Tesla grundsätzlich die beste Lösung für Software im Auto ist,…

13. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes CLA: Verbrenner und Elektroauto (fast) auf einem Level
Weitere Neuigkeiten
MagentaTV: Jürgen Klopp wird WM-Experte
in News
Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet
in Smart Home
Bundesbank setzt auf Bargeld-Aufkleber an Ladentüren
in Fintech
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen will neue Technik für Elektroautos an andere verkaufen
in Mobilität
Google Pixel 8 Pro Android Apps
Android bleibt offen: Google rudert überraschend zurück
in Firmware und OS
Call of Duty: Black Ops 7: „Die schlechteste Kampagne aller Zeiten“
in Gaming
Red Dead Redemption 2 Cover Header
Red Dead Redemption: Neuauflage, Netflix-Version und Details zu Teil 2
in Gaming
The Last Of Us Hbo Serie Joel
Aktuelle HBO-Serien bleiben bei Sky und WOW
in News
Last One Laughing: Amazon überrascht mit zwei Ankündigungen
in News
Tesla bringt Apple CarPlay in die Elektroautos
in Mobilität