Tesla wächst um 206 Prozent, doch VW verkauft mehr Elektroautos

In Deutschland wurden von Januar bis Oktober 2026 insgesamt 698.230 reine Elektroautos neu zugelassen, ein Plus von 60,7 Prozent.

Das geht aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) an sämtlichen Pkw-Neuzulassungen erreichte in den ersten zehn Monaten 28,2 Prozent. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 18,4 Prozent.

Alternative Antriebe erreichen 68,1 Prozent Marktanteil

Insgesamt registrierte das KBA von Januar bis Oktober 2.476.290 neue Pkw. Davon entfielen 1.687.350 Fahrzeuge auf alternative Antriebe. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Zuwachs von 23,4 Prozent.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

68,1 Prozent: Marktanteil aller alternativen Antriebe einschließlich Hybrid, Gas und Wasserstoff

Marktanteil aller alternativen Antriebe einschließlich Hybrid, Gas und Wasserstoff 39,3 Prozent: Anteil der 974.235 Neuwagen mit Elektroantrieb einschließlich Plug-in-Hybriden und Brennstoffzellenfahrzeugen

Anteil der 974.235 Neuwagen mit Elektroantrieb einschließlich Plug-in-Hybriden und Brennstoffzellenfahrzeugen 28,2 Prozent: Marktanteil reiner Elektroautos mit ausschließlich elektrischer Energiequelle

Die Unterscheidung ist wichtig, denn unter den alternativen Antrieben erfasst das KBA auch klassische Hybridfahrzeuge, die nicht extern geladen werden können.

VW führt bei Elektroautos, Tesla wächst kräftig

Bei den reinen Elektroautos liegt Volkswagen mit 87.907 Neuzulassungen vorne. Dahinter folgen Skoda mit 63.760 und BMW mit 56.717 Fahrzeugen. Mercedes kommt auf 53.099 Elektroautos.

Tesla erreichte 47.742 Neuzulassungen und legte damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 206,1 Prozent zu. Auch Mercedes verzeichnete mit 96,8 Prozent ein kräftiges Wachstum. Bei VW fiel das Plus mit 2,6 Prozent dagegen vergleichsweise gering aus.

Die meisten Elektroauto-Neuzulassungen

Marke Neuzulassungen Herkunft VW 87.907 Deutschland Skoda 63.760 Import BMW 56.717 Deutschland Mercedes 53.099 Deutschland Tesla 47.742 Import Seat 33.695 Import

Interessant ist auch der Blick auf BYD: Die Marke brachte es insgesamt auf 47.961 Neuzulassungen, davon waren allerdings nur 18.716 reine Elektroautos. Der Rest entfiel nahezu vollständig auf andere elektrifizierte Antriebe.

Bei den deutschen Marken verzeichnete Smart mit 99,6 Prozent den größten BEV-Zuwachs, gefolgt von Mercedes und Opel mit 58,1 Prozent.

Die Zahlen zeigen auch, wie unterschiedlich die Hersteller aufgestellt sind. Während bei MINI bereits 46,3 Prozent der Neuzulassungen reine Elektroautos waren, lag der entsprechende Anteil bei VW bei 19,9 Prozent. Und das, obwohl Volkswagen bei den absoluten Stückzahlen klar vorne liegt.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗