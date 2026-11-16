Volkswagen „bestätigt“ den neuen VW ID Up

Der VW ID.1 wird vermutlich nicht kommen, denn wie beim VW ID.2 wird es keine Zahl, sondern einen Namen geben. Ziemlich genau vier Jahre nach dem Ende des elektrischen Up wird uns Volkswagen nächstes Jahr den VW ID Up präsentieren.

Von offizieller Seite spricht man weiterhin über den „EVERY1“, wie man das Konzept von 2025 nannte, intern hat man sich allerdings beim EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) den Namen „ID. UP“ sicher lassen. Das ist also klar.

Der VW ID Up soll das elektrische Einsteigermodell der Marke werden und in seiner günstigsten Version bei unter 20.000 Euro liegen. Und er wird vorerst ein Unikat im Konzern, denn andere VW-Marken planen kein entsprechendes Pendant dazu. Was an den Kosten liegt, denn mit so einem Auto verdient Volkswagen eher kein Geld.

Ich vermute also, dass der VW ID Up wichtig für das Marketing sein wird, aber nicht für Volkswagen, die euch lieber einen ID Polo oder ID.3 mit mehr Marge verkaufen.

Doch es ist schön, dass dieses Projekt genehmigt wurde, andere Marken haben diese Kategorie ausgeschlossen oder bauen oft maximal die Verbrenner um. Der VW ID Up wird ein vollwertiges Elektroauto und basiert im Gegensatz zum VW e-Up nicht auf einem Verbrenner. Ich bin nächstes Jahr auf die finalen Details gespannt.

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