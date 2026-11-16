Skoda Elroq bekommt 2027 ein großes Upgrade

Einige Skoda-Händler erleben wohl ein Umschwenken von einem Elroq mit eher mittelmäßiger Ausstattung zu einem Epiq mit Vollausstattung, wie Edison berichtet, daher wird Skoda direkt nachlegen und uns 2027 einen neuen Elroq vorstellen.

Nächstes Jahr ist ein Facelift für das beliebte Elektroauto geplant, welches man wohl Händlern gezeigt hat, von dem es aber noch keine Bilder gibt. Doch vor allem der Innenraum wird stark überarbeitet und wir bekommen ein ganz neues Display:

Das Bild zeigt den Innenraum des Skoda Peaq, also des größten Modells, aber das ist die Grundlage für den Elroq, der ebenfalls ein Display im Hochformat bekommt. Finde ich weniger optimal, ich begrüße auch, dass sich Volvo langsam davon trennt, die viele Jahre auf das Querformat setzten. Das ist besser im Auto zu bedienen.

Die Quelle sagt es zwar nicht, aber es ist davon auszugehen, dass auch der Enyaq ein entsprechendes Upgrade mit einem neuen Innenraum spendiert bekommt.

Skoda präsentierte die aufgefrischten Versionen des Elroq und Enyaq im Frühjahr, ich gehe also davon aus, dass wir das Facelift wieder im ersten Quartal sehen und es dann irgendwann im Sommer zu Kunden kommt. Mal schauen, ob sich auch bei der Technik unter der Haube etwas ändert, davon gehe ich allerdings nicht aus.

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