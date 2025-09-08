Mobilität

Mercedes GLA wird elektrisch und kommt „Ende nächsten Jahres"

Mercedes hat viele Neuheiten für die kommenden Monate geplant, fokussiert sich dabei aber eher „nach oben“. Der CLA ist das neue Einsteigermodell bei Mercedes, aber es wird noch ein weitere Modell dieser Art kommen, der elektrische GLA.

Dieser wird eine Kombination aus dem aktuellen GLA, den wir als Verbrenner kennen, und EQA, der eingestellt wird. Im Rahmen der IAA 2025 in München hat Mercedes-Chef Ola Källenius verraten, dass der elektrische GLA noch 2026 kommt.

Doch es wird eine Weile dauern, denn dieses Modell steht erst „Ende des Jahres“ an und es ist unklar, ob damit die Ankündigung oder der Marktstart gemeint ist. Es wäre also denkbar, dass Mercedes das Modell nur zeigt und es erst 2027 bringt.

Laut Autocar wird der neue GLA etwas größer, Mercedes peilt ca. 4,5 Meter an, und bei der Technik wird es mehr oder weniger das geben, was wir aktuell im neuen CLA sehen. Preislich ist hier wohl mit etwa 55.000 Euro in der Basis zu rechnen.

