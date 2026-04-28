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Mercedes kündigt das Comeback der Knöpfe an

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Mit der neuen Generation an Elektroautos, bei vielen Marken ist es bereits die zweite Generation, sehen wir auch ein Comeback von Elementen, die man vor einer Weile entfernt hat und bei denen man merkt, dass sie doch ganz praktisch waren.

Mercedes setzt wieder auf Knöpfe

Dazu gehören normale Knöpfe, sprich physische Tasten. Mercedes wird ab jetzt wieder auf echte Knöpfe und Regler bei wichtigen Elementen setzen, so Mathias Geisen bei Autocar. Kommende Modelle der Marke werden wieder damit geplant.

Aber, und das wollte Mercedes diese Woche auch klar betonen, die sehr großen Displays bleiben, darauf ist man stolz und darin sieht man einen Mehrwert für die Kunden. So will man sich als Premiummarke auch von günstigeren Autos abheben.

Der Mix im Innenraum macht es aus

Ich finde diesen Trend gut, denn bei Tesla habe ich gelernt, wie schlecht das Extrem im Alltag aussehen kann. Da hat man auch erkannt, dass man eine Grenze überschritten hat, der Blinkerhebel kommt ja beispielsweise endlich wieder zurück.

Für mich ist es ein guter Mix aus großen Displays mit Touch, ein paar Reglern in der Mitte, die man blind bedienen kann und richtigen Tasten mit guten Druckpunkten auf dem Lenkrad. Ich mag ja auch Touch, aber die Sicherheit beim Fahren geht vor.

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27. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Matze51 🌀
    sagt am

    Touch reicht mir schon bei all meinen mobilen Geräten, will es dann nicht noch im Auto oder im Haushalt

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