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Mercedes kündigt Maybach VLS als Grand Limousine an

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Bild: Mercedes-Benz Group AG

Der Autobauer Mercedes-Benz kündigt mit dem Mercedes-Maybach VLS eine neue Grand Limousine im Topsegment an.

Mercedes-Benz erweitert sein Portfolio mit dem Mercedes-Maybach VLS um ein Modell, das laut Unternehmensangaben neue Maßstäbe bei Komfort, Raum und Exklusivität setzen soll. Die Ankündigung knüpft an das zuvor präsentierte Showcar Vision V an, das einen Ausblick auf die neue Fahrzeuggeneration gab. Basis ist der kürzlich vorgestellte Mercedes-Benz VLE.

Im Mittelpunkt des Maybach VLS steht der Fondbereich, der als „private Lounge“ konzipiert ist. Hochwertige Materialien, handwerkliche Verarbeitung und digitale Funktionen sollen ein besonders luxuriöses Nutzungserlebnis ermöglichen. Der Hersteller richtet sich damit gezielt an Kunden mit hohen Ansprüchen an Komfort und Individualisierung, heißt es in der Pressemeldung.

Weitere Details zu Ausstattung, Verfügbarkeit und Preisen dürften bald folgen. Der VLS soll noch in diesem Jahr gezeigt werden. Ein Maybach VLS dürfte demnach nicht vor 2027 kommen.

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11. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Schön immer am Markt vorbei entwickeln.

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