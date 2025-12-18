Mobilität

Mercedes leitet ab 2026 eine neue Design-Ära ein

Mercedes möchte frischen Wind für die Designsprache der Marke und 2026 eine neue Ära einleiten, denn nach gut drei Jahrzehnten muss Gorden Wagener das Unternehmen verlassen. Schon ab Februar 2026 wird Bastian Baudy übernehmen.

Gorden Wagener hat die Marke mit dem Stern viele Jahre geprägt und konnte in den 2010ern auch einige Akzente bei Mercedes setzen. Aber in den 2020ern kam auch Kritik, denn Mercedes verlor sein Gesicht und vor allem EQE und EQS kamen überhaupt nicht gut an. Intern war Gorden Wagener in letzter Zeit eher umstritten.

Angeblich kam die Idee für die neue Front, die eine Anlehnung an das Mercedes von früher ist, von Ola Källenius und nicht von Gorden Wagener. Klingt so, als habe sich Mercedes von seinem Chefdesigner getrennt, weil man unzufrieden war. Der glänzte auch mit komischen Aussagen, wie der Kritik am neuen Design von Audi.

Dabei ist bei ihm sehr wenig Einsicht beim gescheiterten Design des EQS zu sehen gewesen. Der frische Wind wird Mercedes also sicher nicht schaden. Wobei es eine Weile dauern wird, bis man den Einfluss von Bastian Baudy sieht, denn das Lineup für die nächsten Jahre steht und das wird die Schrift von Gorden Wagener tragen.

