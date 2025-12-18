Wie der elektrische Audi A4 aussehen könnte

Audi wollte eigentlich in diesem Jahr einen A4 e-tron auf den Markt bringen und dafür die PPE-Plattform nutzen, die wir vom Audi A6 e-tron kennen. Doch der Plan änderte sich und der elektrische Audi A4 wird jetzt ein „radikal“ anderes Auto.

Durch diese Entscheidung verzögert sich der Marktstart des Audi A4 e-tron, denn man wartet jetzt die kommende SSP-Plattform ab. Wenn es gut läuft, werden wir das Auto noch in diesem Jahrzehnt sehen, es könnte allerdings 2030 werden.

Damit steht Audi ohne eine Antwort auf BMW und Mercedes im nächsten Jahr dar, man wollte den A4 noch einmal stärker überarbeiten. Vorlage soll das Concept C sein, ein Konzept, welches Audi in diesem Jahr präsentierte. Basierend auf der Aussage von Audi wäre das eine mögliche Optik für den Audi A4 der Zukunft: