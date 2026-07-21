Mercedes: Neue Elektroauto-Hoffnung ist in China schon gescheitert

Die erste Generation an Elektroautos kam bei Mercedes nicht gut an, mit dem CLA und der neuen Offensive sollte aber alles besser werden. Doch der Mercedes CLA L, eine etwas längere Version, die speziell für China gedacht ist, wurde gestoppt.

Laut mb passion könnte das an der schwachen Nachfrage liegen, denn das neue Elektroauto ist in China kaum gefragt. Angeblich hat das Joint Venture Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC) die Produktion des CLA L daher vorerst eingestellt.

Ein offizielles Statement gibt es bisher aber noch nicht, die Quelle ist aber durchaus zuverlässig. Die Frage ist also nicht, ob die Produktion angehalten wurde, sondern nur warum. Schwache Verkaufszahlen scheinen aber der logische Grund zu sein.

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