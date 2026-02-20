Mobilität

Mercedes startet Batterietausch bei EQA und EQB – auch in Deutschland

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Der Neue Mercedes Benz Eqa The New Mercedes Benz Eqa

Der Autobauer Mercedes-Benz ruft weltweit mehr als 33.000 EQA- und EQB-Modelle wegen möglicher Brandgefahr zurück.

Betroffen sind Fahrzeuge der Baujahre 2021 bis 2024. Nach vorliegenden Informationen kann es bei Batteriezellen des Zulieferers Farasis zu Kurzschlüssen in der Hochvoltbatterie kommen, was im Extremfall einen Fahrzeugbrand auslösen könnte. Zunächst reagierte der Hersteller mit einem Software-Update und einer Ladebegrenzung auf 80 Prozent.

Rückruf bei Mercedes EQA und EQB führt zum Batterietausch

Da die Sicherheitsbedenken anhielten, startet Mercedes nun in mehreren Märkten den Austausch der Antriebsbatterien. In Deutschland betrifft dies laut MB-Passion unter anderem EQA 250+ und EQB 250+ mit 70,5 kWh Akku. Auch in den USA und China läuft die Maßnahme.

In Deutschland hatten einzelne Halter gegen die reine Softwarelösung geklagt. Sie sahen Reichweite und Ladeleistung dauerhaft eingeschränkt. Mit dem jetzt angekündigten Akkutausch reagiert der Hersteller auf die anhaltende Kritik. Ich halte den Schritt für folgerichtig, da er die technische Ursache direkt adressiert.

Cupra Licht Tavscan Header

Seat startet in „eine neue Ära“ der Elektromobilität

Seat hat zwar bis heute kein eigenes Elektroauto und wird vermutlich auch keins mehr bekommen, aber man spielt eine entscheidende…

20. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Das wird ein teurer Spaß für Mercedes. Mind. eine halbe Milliarde, würde ich schätzen. Nut gut, dass MB so wenig E-Autos verkauft…

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes startet Batterietausch bei EQA und EQB – auch in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Zelda Wind Waker Header
Zelda: Nintendo-Klassiker wird 40 Jahre alt
in Gaming
Deutsche Post investiert in Modernisierung von 12.600 Partnerfilialen
in Dienste
Nintendo verärgert sehr viele Pokémon-Fans
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung bestätigt: Bixby startet mit One UI 8.5 ganz neu durch
in Firmware und OS
Cupra Licht Tavscan Header
Seat startet in „eine neue Ära“ der Elektromobilität
in Mobilität
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
WhatsApp bekommt „am häufigsten gewünschte“ Funktion
in Social
Scalable Capital startet ETF-Bonus für Neukunden
in Fintech
Android-Malware nutzt Gemini und übernimmt Geräte
in News
Volkswagen stellt sich neu auf: Und schon wieder ein Kurswechsel
in Mobilität
Renault 5 Logo Header
So will Renault dank China-Wissen überleben
in Mobilität