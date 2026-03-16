Mobilität

Mercedes sucht für neue Elektroautos die Hilfe aus China

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Kollaborationen der Autokonzerne in China sind nicht ungewöhnlich und in diesem Regime sogar erwünscht, da die Marken nicht frei agieren dürfen. Doch aus einem Zwang wird langsam der Hilferuf, da die chinesischen Marken besser werden.

Vor allem bei der Effizienz, sprich der Entwicklung von neuen Autos, und der Technik für elektrische Modelle sind viele Marken aus China mittlerweile besser als die Marken aus Europa. Und auch Mercedes sucht wohl nach etwas mehr Hilfe.

Laut Automotive News Europe will man bei der nächsten Generation noch mehr auf die Hilfe von Geely setzen und führt daher bereits Gespräche. Geely ist schon ein enger Partner von Mercedes und versorgt die deutsche Marke mit viel Technik.

Neue Modelle aus China für China

Bei Geely wollte man sich laut Quelle nicht dazu äußern, bei Mercedes gab es nur ein allgemeines Statement (man „prüft kontinuierlich Möglichkeiten, Forschung und Entwicklung schneller, besser und effizienter zu gestalten – sowohl in China als auch weltweit“), aber immerhin kein Dementi, da könnte also etwas dran sein.

Bei den meisten Projekten geht es aber in erster Linie um Modelle für China und weniger den globalen Markt, denn bei uns in Europa kann man veraltete Technik zu teureren Preisen anbieten. Im größten Automarkt der Welt wird das schwieriger.

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16. März 2026 | Jetzt lesen →

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