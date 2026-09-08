Mercedes VLE wird günstiger: Das sind die neuen Preise

Mercedes-Benz erweitert den elektrischen VLE um günstigere Einstiegsvarianten und den neuen VLE 400 4MATIC.

Der Einstieg gelingt künftig günstiger, weil bisher verpflichtende Sonderausstattungen teilweise optional werden. Der VLE 300 ist als Fünfsitzer ab 70.735,39 Euro erhältlich. Als Sechssitzer kostet er mindestens 71.187,59 Euro.

Die Preise verstehen sich inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer, aber zuzüglich Überführungskosten. Zum Bestellstart im April war das Modell nicht unter 82.260 Euro zu bekommen.

Die neuen Einstiegspreise und Leasingraten im Überblick:

VLE 300, 5 Sitze: 59.441,50 Euro netto / 70.735,39 Euro brutto, Leasing ab 629,86 Euro brutto

VLE 300, 6 Sitze: 59.821,50 Euro netto / 71.187,59 Euro brutto

VLE 400 4MATIC, 5 Sitze: 65.926,08 Euro netto / 78.452,04 Euro brutto, Leasing ab 768,19 Euro brutto

VLE 400 4MATIC, 6 Sitze: 66.310,08 Euro netto / 78.909 Euro brutto, Leasing ab 772,67 Euro brutto

Mercedes VLE 400 4MATIC mit 310 kW und 654 km Reichweite

Der neue VLE 400 4MATIC leistet 310 kW und besitzt eine Batterie mit 115 kWh nutzbarer Kapazität. Mercedes-Benz nennt bis zu 654 Kilometer WLTP-Reichweite und 6,5 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h. Zudem kann die Allradversion bis zu 2,5 Tonnen ziehen.

Neu ist außerdem das Advanced-Paket. Zudem werden unter anderem das Komfortfahrwerk und AC-Laden mit bis zu 11 kW optional angeboten. Die genannten Leasingraten basieren auf 10 Prozent Sonderzahlung, 48 Monaten Laufzeit und 60.000 Kilometern Gesamtlaufleistung.

Ich finde vor allem die neuen Basisvarianten interessant. Der VLE bleibt ein hochpreisiges Fahrzeug, doch der Einstieg wird nachvollziehbarer und Kunden müssen weniger Ausstattung zwangsweise mitbezahlen.

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