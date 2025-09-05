Mobilität

Mercedes zeigt Innenraum des elektrischen GLC

Am Sonntag wird uns Mercedes den elektrischen GLC vorstellen und nach dem elektrischen CLA ist es das zweite Modell, welches die Marke aus der Elektro-Krise im kommenden Jahr holen soll. Vorab hat man jetzt den Innenraum präsentiert.

Es gibt einen neuen (und wie man betont nahtlosen) MBUX Hyperscreen und MB.OS ist als Betriebssystem die Basis. Mercedes spricht von einer „sinnlichen Klarheit“, aber wenn ich mir den Innenraum so anschaue, ist das alles nicht „klar“.

Doch ich kann verstehen, dass Mercedes hier keinen minimalistischen und eher modernen Ansatz verfolgt, immerhin dürfte der Zielgruppe das gefallen. Es gibt ja auch bis heute diese Turbinen-Lüftung, die auch beim GLC nicht verschwindet.

Technische Details zum neuen GLC haben wir noch nicht, man zeigte uns vor ein paar Wochen nur die neue Front des Autos. Am 7. September wissen wir mehr.

