Mercedes zeigt Innenraum seines teuersten Elektroautos

Mercedes plant ein neues Spitzenmodell für die Elektromobilität, der neue AMG GT wird ein vollelektrisches Modell, welches später in diesem Jahr kommt und gegen Modelle wie den Porsche Taycan antreten soll. Das Marketing dafür startet jetzt.

Zum Start hat man den neuen Innenraum des Mercedes-AMG GT enthüllt und ich sage es mal so, da ist viel los, sehr viel. Minimalismus ist in Stuttgart-Untertürkheim ein Fremdwort, wenn ich mir das anschaue, aber Geschmäcker sind verschieden.

Interessant ist, dass man sich bei Mercedes zunehmend vom „Hyberscreen“ trennt, der ja auch eigentlich nie einer war, denn man wollte die drei Displays einfach nur als einheitliches Display vermarkten. Jetzt sind alle drei klar voneinander getrennt.

Das sieht beim Marketing nicht mehr so spektakulär aus, aber der alte Ansatz hatte oft den Nachteil, dass es spiegelt und man sah den Übergang sowieso, da es keine hochwertigen OLED-Panels waren. Der Schritt zurück ergibt also durchaus Sinn.

Aber Mercedes wäre nicht Mercedes, wenn man nicht noch ein unnötiges Extras verbauen würde, denn das neue Panorama-Glasdach „Sky Control“ kann klar und matt werden (was ich kenne und gut finde) und ist auch eine „funkelnde Leinwand“.

Wer sich also gerne leuchtende AMG Wappen bei Nacht anschaut, der kommt hier voll auf seine Kosten. Ich vermute aber, dass dieses Dach nicht Serie ist, wobei das Kunden, die in dieser Preisklasse ein Auto kaufen, vermutlich komplett egal ist.

Netiquette und Datenschutzerklärung

