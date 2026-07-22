Meta bringt KI-Brille zu freenet

Das Unternehmen freenet bietet die neuen Meta AI Glasses Adventurer ab sofort in seinem Sortiment an.

Freenet erweitert sein Angebot im Bereich Consumer-Technologie und verkauft die neuen Meta AI Glasses „Adventurer“ ab sofort über den Onlineshop, teilnehmende Partner und stationäre Shops. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um die erste vollständig von Meta entwickelte KI-Brille.

Die Brille orientiert sich optisch an der bekannten Wayfarer-Form und kombiniert einen integrierten KI-Assistenten mit Kamera- und Audiofunktionen. Laut Hersteller sollen Nutzer damit unter anderem Informationen zur Umgebung abrufen, Restaurants finden, Songs erkennen sowie Nachrichten über Dienste wie WhatsApp, Instagram oder den Messenger versenden können.

Preise und Funktionen der Meta AI Glasses Adventurer

Die Meta AI Glasses „Adventurer“ sind zum Marktstart in drei Varianten erhältlich. Die Preise liegen je nach Ausführung zwischen 309 und 399 Euro. Zusätzlich bietet freenet die Variante Tortoise zusammen mit einem Telefónica-Mobilfunktarif mit 15 GB Datenvolumen für einen einmaligen Gerätepreis von 9,99 Euro bei 19,99 Euro monatlicher Grundgebühr an.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Integrierter KI-Assistent

Freihändige Foto- und Videoaufnahmen

Open-Ear-Lautsprecher für Musik und Telefonate

Echtzeit-Übersetzungen von Gesprächen

Ich finde, dass KI-Brillen zunehmend den Sprung vom Technikexperiment zum Alltagsprodukt schaffen. Ob sie sich langfristig durchsetzen, wird aus meiner Sicht aber vor allem von ihrem praktischen Nutzen und ihrer Akzeptanz im Alltag abhängen. Solange die Brillen und vor allem die darin integrierten Kameras so unauffällig sind, hält sich meine Akzeptanz zumindest stark in Grenzen.

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