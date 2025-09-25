Meta erweitert Teen-Konten in der EU auf Messenger und Facebook

Meta hat die Einführung von Teen-Konten in der EU auf Facebook und Messenger bekannt gegeben. Diese Konten sollen die Online-Erfahrungen von Jugendlichen regulieren und Eltern Kontrollmöglichkeiten bieten. Sie beinhalten Schutzmechanismen, die Kommunikation, Inhalte und Nutzungszeit beschränken.

Seit der Einführung vor einem Jahr wurden laut Meta weltweit bereits Hunderte Millionen Jugendliche auf Teen-Konten umgestellt, vor allem auf Instagram, Facebook und Messenger. Eltern und Jugendliche hätten überwiegend positives Feedback gegeben.

Funktionen und Sicherheitsmechanismen der Teen-Konten

Teen-Konten umfassen unter anderem Limits für Live-Videos auf Instagram, Einschränkungen bei Direktnachrichten und weitere altersgerechte Maßnahmen. Ziel sei es, Jugendlichen die Nutzung sozialer Medien zu ermöglichen, ohne dass sie unsicheren oder unangemessenen Inhalten ausgesetzt sind, heißt es von Meta.

Ich finde es interessant, dass Meta jetzt auch in der EU diese Konten ausrollt. Für Eltern dürfte das die Social-Media-Nutzung ihrer Kinder etwas transparenter machen, während Teens weiterhin auf ihre Netzwerke zugreifen können.