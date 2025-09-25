Social

Meta erweitert Teen-Konten in der EU auf Messenger und Facebook

Autor-Bild
Von
|
Meta Teen Accounts

Meta hat die Einführung von Teen-Konten in der EU auf Facebook und Messenger bekannt gegeben. Diese Konten sollen die Online-Erfahrungen von Jugendlichen regulieren und Eltern Kontrollmöglichkeiten bieten. Sie beinhalten Schutzmechanismen, die Kommunikation, Inhalte und Nutzungszeit beschränken.

Seit der Einführung vor einem Jahr wurden laut Meta weltweit bereits Hunderte Millionen Jugendliche auf Teen-Konten umgestellt, vor allem auf Instagram, Facebook und Messenger. Eltern und Jugendliche hätten überwiegend positives Feedback gegeben.

Funktionen und Sicherheitsmechanismen der Teen-Konten

Teen-Konten umfassen unter anderem Limits für Live-Videos auf Instagram, Einschränkungen bei Direktnachrichten und weitere altersgerechte Maßnahmen. Ziel sei es, Jugendlichen die Nutzung sozialer Medien zu ermöglichen, ohne dass sie unsicheren oder unangemessenen Inhalten ausgesetzt sind, heißt es von Meta.

Ich finde es interessant, dass Meta jetzt auch in der EU diese Konten ausrollt. Für Eltern dürfte das die Social-Media-Nutzung ihrer Kinder etwas transparenter machen, während Teens weiterhin auf ihre Netzwerke zugreifen können.

Werbung bei ChatGPT ist wohl sichere Sache

ChatGPT dürfte mittelfristig Werbung bekommen, damit haben viele gerechnet, da es das Unternehmen mittlerweile selbst als gute Option einstuft. Und…

25. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / Meta erweitert Teen-Konten in der EU auf Messenger und Facebook
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 Ultra: So schnell lädt das neue Top-Flaggschiff
in Smartphones
Aldi Talk
ALDI TALK Home gestartet
in News
Renault 5 2025 Header
Nachfolger soll kommen: Renault feiert großen Erfolg mit dem 5er
in Mobilität
TomTom stellt neuen Straßenassistenten und App vor
in Zubehör
Bunq
bunq bringt Krypto-Staking nach Deutschland
in Fintech
Instagram meldet 3 Milliarden Nutzer – testet neue Funktionen für Reels und DMs
in Social
James Bond 007 Amazon Prime Video Header
James Bond: Der neue 007 soll ein „frisches Gesicht“ werden
in News
Werbung bei ChatGPT ist wohl sichere Sache
in Dienste
Vodafone Glasfaser
Vodafone CableMax 1000 kommt zurück: Gigabit-Internet für 50 Euro
in Vodafone
Skoda Elroq Produktion
EU-Automarkt: Elektro legt zu, Verbrenner brechen ein, Hybride gewinnen
in Mobilität